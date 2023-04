Pasquetta piovosa, ma ‘lu Riu’ con il sole

Una volta la Pasquetta dei leccesi era il martedì, e in un tempo lontano si faceva la scampagnata alle Tre colline, un luogo di campagna sterminata lungo la via vecchia per Carmiano. Di recente, invece, le Amministrazioni comunali hanno promosso il segmento del turismo naturalistico aprendo allu riu, il parco del bosco di Rauccio, anche se negli ultimi anni, complici i divieti per la pandemia, tale tradizione si è vista notevolmente ridimensionata.

Oggi i leccesi al boschetto di San Cataldo preferiscono una passeggiata al mare, lungo la costa del sud o la zona delle serre salentine. Alcuni preferiscono l’alta Murgia o la Valle d’Itria, mentre i più temerari affrontano il traffico sulla dorsale jonica spingendosi fino al massiccio del Pollino e alle zone di montagna più vicine alla Puglia.

Pazienza, quindi, se il maltempo ha rovinato le feste, del resto Pasquetta di pioggia è diventata quasi una tradizione e per riscattarsi basta guardare ai ponti del 25 aprile e del primo maggio.