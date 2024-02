“Posso prima io?”, a Nardò uno speciale pass per persone fragili e cargiver

L’assessorato al Welfare del Comune di Nardò, ha promosso una iniziativa a tutela delle persone con fragilità e dei caregiver. Si tratta di un pass grazie al quale godere di un diritto di priorità di servizio nelle attività commerciali, nelle farmacie e nei laboratori di analisi che hanno aderito.

Può essere richiesto presso l’ufficio Welfare (sede comunale di via Falcone) e utilizzato nei luoghi e negli esercizi che lo prevedono. È destinato, in particolare, a chi (anche familiari) presta assistenza alle persone con disabilità, alle donne in stato di gravidanza e ai genitori di bambini entro l’anno di età.

“Sarebbe un mondo bellissimo – spiega il vicesindaco e assessore al Welfare Maria Grazia Sodero – se non ci fosse affatto bisogno di un pass di questo tipo e tutti, in modo naturale, comprendessimo che se c’è una fila in farmacia o altrove, chi si occupa di persone fragili, le donne incinte o chi ha con sé bambini molto piccoli, è giusto che sia servito per primo. Una piccola regola di civiltà che purtroppo viene spesso ignorata. Il pass serve, appunto, a dare un piccolo vantaggio ai caregiver, che svolgono una funzione di enorme valenza sociale, economica e morale, e a tutti coloro che ne hanno diritto per la situazione in cui si trovano. Magari si tratta di pochi minuti guadagnati, ma penso che sia già tanto. La risposta delle attività è stata confortante, l’iniziativa ovviamente è aperta ad altre adesioni. Mi congratulo con loro e con chi lo farà, per la scelta di schierarsi dalla parte di chi ha bisogno”.

Si tratta di un servizio richiesto all’amministrazione comunale dall’associazione “Tu sei Nardò”.

“È un modo per alleviare la vita di tante persone da qualche disagio quotidiano – aggiunge Ettore Tollemeto, presidente dell’associazione e consigliere comunale – ed è una piccola conquista per una città che vuole essere accogliente e civile. Il pass concede la precedenza ai fragili e ai loro caregiver nell’accesso a negozi, farmacie e laboratori di analisi, chiedendo un piccolo sacrificio a chi non si trova in quelle condizioni. Facciamo una cosa che, peraltro, è coerente con l’evoluzione della normativa nazionale e regionale che rivolge sempre più attenzione alle persone con disabilità o fragilità e ai loro bisogni nella quotidianità”. Eventuali attività ed esercizi che non hanno ancora aderito e volessero farlo, possono contattare l’ufficio Welfare e stipulare una convenzione. Per informazioni i numeri di telefono utili sono 0833 838429 e 0833 838417. Ogni altro dettaglio e il modulo con l’istanza per il rilascio sono disponibili sul sito istituzionale del Comune