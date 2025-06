I più bei castelli e palazzi della Valle d’Aosta in un unico percorso: Pianifica il tuo viaggio con Maps.com

Se sei tentato da un viaggio tra gli splendidi palazzi e castelli medievali della Valle d’Aosta, abbiamo qualche consiglio per te. Questa gita può essere fatta in un solo giorno! Ti diremo come fare, quali visitare e come ti aiuterà la nuova app Mapy.com. Puoi pianificare il percorso comodamente sul tuo computer e poi inserirlo nell’applicazione. È utile per pianificare i percorsi escursionistici o per tracciare le attività a piedi e sportive grazie alla funzione Tracciatore. I conducenti possono utilizzare anche la navigazione su mappa.

Se sei un appassionato collezionista di timbri turistici, sei fortunato, perché nell’app troverai la categoria Timbri turistici. Quando scrivi la richiesta nella ricerca, la mappa ti mostrerà i luoghi in cui si trovano i timbri.

Castelli e palazzi nella Valle d’Aosta

La pittoresca regione alpina è nota per gli splendidi paesaggi montani, ma anche per i suoi monumenti. Non c’è da stupirsi che fosse la meta preferita di Margherita di Savoia, moglie di Umberto I e regina d’Italia. I castelli più antichi della valle risalgono all’XI e XII secolo. Nei dintorni si trovano spesso punti panoramici con viste mozzafiato sul paesaggio, dove è possibile fermarsi e godersi l’atmosfera. Su Mapy.com è facile riconoscerli, perché sono contrassegnati da un’icona rossa a forma di fiore. Se vuoi mostrare la tua foto originale del panorama agli altri visitatori, non c’è niente di più facile che caricarla sull’app. E questo vale per la visita di qualsiasi luogo.

Castello di Fénis

Il castello più famoso della valle è il Castello di Fénis, di epoca tardo-gotica, uno degli edifici medievali di questo tipo meglio conservati in Italia. Poiché fungeva da residenza per la nobile famiglia di Challant, non è costruito su un sito dove di solito si trovano gli edifici difensivi, ma si trova su una piccola collina circondata da prati e alberi. Nella seconda metà del XIX secolo il castello è stato sottoposto a lavori di restauro dopo che era stato abbandonato e nessuno se ne era più occupato.

Castello Reale di Sarre

Originalmente era la sede di caccia del re Vittorio II di Savoia, fu utilizzato per lo stesso scopo anche dal figlio Umberto I, ed è ora visitabile con una guida. Una sala è dedicata esclusivamente ai trofei di caccia guadagnati dai membri della famiglia reale per la caccia nelle foreste circostanti. I visitatori troveranno interessanti informazioni sulla storia della famiglia Savoia e sull’edificio stesso.

Castel Savoia

La cittadina di Gressoney Saint-Jean era molto amata dalla regina Margherita di Savoia, che vi costruì una residenza di vacanza tra il XIX e il XX secolo. Castel Savoia spicca con le sue torrette e il giardino con piante di montagna tra i boschi circostanti. La storia del castello vi sarà spiegata da una delle guide durante la visita degli splendidi interni.

Da qui, il sentiero escursionistico ‘’Passegiata della Regina’’ che dura circa due ore e che termina nel centro del paese. In montagna è possibile estenderlo e fermarsi in diversi punti panoramici. È possibile trovare la strada per nome direttamente

nell’applicazione Mapy.com. È possibile creare qualsiasi percorso inserendo la partenza e la destinazione del percorso nella funzione Indicazioni, oppure aggiungere punti di interesse lungo il percorso facendo clic sui punti della mappa. Può essere salvato in una cartella a cui si dà un nome e che poi si trova in Mio Mapy

Castello di Verrès

Anche l’imponente castello fortificato della fine del XIV secolo fu costruito dalla già citata famiglia Challant. È stato costruito su una rupe sopra il fiume Évançon, con vista sul paese e su una parte della valle. Salendo verso il castello, ti aspetta una salita più ripida.

È possibile misurare il proprio ritmo mentre si sale, quindi è il momento giusto per lanciare Tracciatore nell’app. A prima vista, il design architettonico semplice contrasta con gli interni ornati. In primavera si tiene regolarmente un carnevale con una sfilata che commemora personaggi storici della famiglia Challant e non solo.

Altri castelli e palazzi nella Valle d’Aosta: Castello di Issogne, Castello Gamba, Castello di Cly, Castello di Ussel, Forte di Bard. Hai fatto la visita del castello o del palazzo ma vuoi ancora fare una passeggiata? È facile e non ti perderai con la funzione “Itinerari nelle vicinanze”, che pianifica il percorso di visita per te. Nell’app si sceglie se andare a piedi, in bicicletta o con gli sci di fondo e si decide la lunghezza. Mapy.com ti mostrerà un itinerario basato su questi semplici requisiti. Percorso semplice o sei in grado di affrontare sfide più impegnative? Questo dipende da te.

Una gita di un giorno ai castelli con Mapy.com

Con la funzione “Indicazioni” puoi creare il tuo tour dei castelli o utilizzare il nostro itinerario. Come si può notare, i luoghi non sono troppo distanti l’uno dall’altro e possono essere raggiunti in auto in un’ora e mezza. È quindi possibile visitarli in uno o due giorni.

Suggerimento:

Vuoi sapere se puoi parcheggiare vicino ai monumenti? Mapy.com offre una soluzione a questo problema nella categoria Parcheggio. Basta cercare una località specifica sulla mappa e digitare Parcheggio nella casella di ricerca per vedere i parcheggi, disponibili nelle vicinanze.

Castelli e palazzi sulla mappa