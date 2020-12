Shopping e divertimento: pagare online è sempre più sicuro

Le tecnologie digitali hanno rivoluzionato molte nostre abitudini, incluse quelle relative ad acquisti e pagamenti. Lo shopping online e le transazioni monetarie sono infatti ormai all’ordine del giorno su siti web e app per device mobili e sempre più elevati sono gli standard di sicurezza garantiti. Quali sono, dunque, le modalità e le piattaforme a cui affidarsi per versare denaro senza rischi?

I dati sulle transazioni monetarie online

I pagamenti digitali non vengono più effettuati soltanto da persone giovani e più avvezze alla tecnologia, ma rappresentano un’attività quotidiana anche per fasce sociali tradizionalmente meno vicine al mondo del web. Sono sempre di più, infatti, coloro che pur non avendo una conoscenza approfondita di internet, riescono comunque a portare a termine acquisti di prodotti e servizi direttamente online, eseguendo anche il relativo pagamento.

Questa diffusione sempre più ampia del fenomeno ha ovviamente fatto lievitare in pochi anni il numero e il valore complessivo delle transazioni, con la Cina che ha addirittura sfiorato la quota di 2 trilioni di dollari, seguita dagli USA a 900 miliardi. L’Europa e l’Italia in particolare al momento si attestano indietro rispetto ai Paesi asiatici e agli Stati Uniti da questo punto di vista, ma con tassi di crescita costanti grazie anche alla diffusione di sistemi sempre più avanzati e in grado di proteggere gli utenti.

Pagamenti digitali: massima sicurezza con PayPal e le altre piattaforme

Quando si effettua un acquisto online, che si tratti di beni fisici o di un abbonamento a un servizio di streaming, è possibile usare diverse modalità di pagamento. Le carte di credito e debito continuano a rappresentare una delle soluzioni più diffuse, ma in realtà proprio per evitare qualsiasi rischio di furto e clonazione di dati, in genere è preferibile avvalersi di apposite piattaforme, che fungono da intermediarie tra il conto del cliente e il sito dal quale si effettua l’acquisto.

PayPal è sicuramente il nome più conosciuto in questo senso, sia perché si tratta della prima società ad aver offerto questo tipo di servizio, sia per via degli elevati standard di sicurezza garantiti. PayPal offre un servizio ad ampio raggio, rivolto tanto ai privati che necessitano di un portafoglio virtuale per inviare e ricevere denaro quanto per le imprese.

Uno dei maggiori punti di forza di PayPal è quello di assicurare la massima protezione contro eventuali truffe, con possibilità di ricevere il rimborso delle somme versate in caso di controversie: è per questo che ormai quasi tutti i siti di shopping, dai grandi marketplace come eBay ai siti di singole attività commerciali, e i portali di intrattenimento come le piattaforme dedicate a casino e slot machine, mettono a disposizione tra le modalità di pagamento proprio PayPal, che diventa così anche un importante strumento a livello di immagine.

Proprio nel comparto delle sale da gioco digitali, peraltro, il discorso sicurezza viene costantemente affrontato per garantire non solo transazioni prive di rischi, ma anche per proteggere tutti i dati sensibili dell’utente mediante ulteriori chiavi di cifratura come le One Time Password, al pari di ciò che avviene nel settore bancario.

Stripe, la piattaforma di pagamento studiata per l’e-commerce

Gran parte delle transazioni monetarie online ha a che fare con il mondo dell’e-commerce: è proprio da questo presupposto che parte il progetto Stripe, una piattaforma per certi versi simile a PayPal ma arricchita di ulteriori funzioni dedicate proprio agli operatori delle vendite sul web.

Il servizio offerto da Stripe è tanto semplice quanto sicuro e permette di effettuare e ricevere pagamenti sia utilizzando la carta di credito o debito che modalità più innovative, come Bitcoin e ACH. Poiché il pagamento viene elaborato attraverso una piattaforma dotata dei più moderni sistemi di sicurezza, chi inserisce i dati è tutelato rispetto al rischio di furti e truffe; al tempo stesso, chi deve ricevere il pagamento sa di poter contare subito sull’importo che gli spetta garantendo al cliente massima protezione.

Da AmazonPay a 2Checkout, tante soluzioni per pagamenti sempre sicuri

Oltre a quelli citati, sono tanti i nomi che oggi si affacciano al mondo dei pagamenti digitali: fra i nuovi operatori spicca sicuramente AmazonPay, la piattaforma voluta dal noto colosso di Seattle per concorrere con i brand più affermati, ma interessanti sono anche le esperienze di WePay e 2Checkout, che puntano sulla facilità di integrazione e utilizzo per estendere la propria fetta di mercato.

La nascita di nuove piattaforme dimostra come la digitalizzazione stia investendo sempre di più la nostra quotidianità. Certo, non tutti si mostrano favorevoli a tali innovazioni, ma la direzione intrapresa è ormai ben precisa: è bene, dunque, conoscere il cambiamento e imparare a farne parte con consapevolezza.