Pigiama party in Oncoematologia Pediatrica: la “medicina” del buon umore per curare i piccoli eroi

No, non è tempo di annoiarsi! E ci ha pensato il Leo Club Maglie a movimentare il pomeriggio dei piccoli pazienti di Oncoematologia Pediatrica al Polo Oncologico di Lecce. Si chiama “medicina” del buon umore ed ha grandi effetti su grandi e piccini, su chi la riceve come dono e come sorpresa e su chi la fa. Così ieri pomeriggio è stato organizzato un divertentissimo e partecipatissimo Pigiama Party, in collaborazione con l’Associazione di volontariato “Per un sorriso in più”.

Tutti in pigiama, nessuno escluso: pazienti, genitori, volontari e soci Leo e Lions. Due ore in cui si sono messi in disparte pensieri e problemi e insieme all’abbigliamento ‘principe’ si è indossato il sorriso più grande.

Obiettivo unico quello di aiutare i bambini ad affrontare la permanenza in Ospedale il più serenamente possibile.

«Il buon umore – sottolinea Assunta Tornesello, direttore dell’Oncoematologia Pediatrica – il clima positivo e ambienti accoglienti sono i migliori alleati non solo dei bambini ma anche delle terapie. Entrare in una corsia d’ospedale è per i piccoli pazienti un evento che può sconvolgere la loro vita, per questo è sempre ben accetto tutto ciò che, al contrario, li coinvolge piacevolmente in attività ludiche e ricreative durante il percorso di cura».

Nel corso del pomeriggio sono stati distribuiti dei piccoli kit ad ogni bambino ricoverato, ci si è dedicati a giochi di società e body-painting, realizzando anche un cartellone con le impronte dei “piccoli eroi”. E alla fine, come in ogni pigiama party che si rispetti, ai bambini è stato offerto un buffet.

«Da alcuni anni – spiega Gianluca Vilei, coordinatore del tema operativo distrettuale “Arcobaleni di Speranza” del Distretto 108 AB Puglia – il Lions e il Leo Club Maglie sono legati al reparto di Oncoematologia Pediatrica da un sentimento di solidarietà che ha animato nel corso del tempo varie iniziative: la raccolta fondi “Il Raccontolivo”, la donazione di giocattoli per le festività natalizie, la realizzazione di una giornata dedicata ai piccoli pazienti in Piazza Capece a Maglie dal titolo “Accendi d’oro, Accendi la speranza”».