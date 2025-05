Gallipoli investe nella mobilità sostenibile,  al via la prima pista ciclabile lungo il litorale nord

Il Comune di Gallipoli compie un passo importante verso una città più sostenibile, accessibile e attenta al paesaggio. È stato approvato il progetto definitivo per la realizzazione della prima pista ciclabile cittadina lungo il litorale nord, in collegamento con l’itinerario n.14 CY.RO.N.MED – Via dei Tre Mari, uno dei circuiti strategici del sistema infrastrutturale per la mobilità dolce previsto dal Piano Paesaggistico Territoriale Regionale (PPTR) della Puglia.Il progetto, finanziato nell’ambito del PNRR – Missione 5, Componente 2, Investimento 2.1 – rientra tra gli interventi di rigenerazione urbana volti a ridurre marginalità e degrado sociale.

Un’infrastruttura sicura, ecocompatibile e integrata nel paesaggio: la pista ciclabile, lunga circa 2 km, collegherà il centro cittadino alla frazione di Rivabella, attraversando un tratto di costa ad alto valore ambientale e turistico. Il percorso partirà in prossimità dell’ex ospedale, oggi Distretto sanitario, per snodarsi lungo la via per Lecce, la strada vicinale Sabea Ponticello e il lungomare, con innesti in terra stabilizzata, cordoli in legno e staccionate paesaggistiche. Numerosi gli elementi innovativi: pavimentazione drenante ecocompatibile, impianto di illuminazione e semafori a led con dispositivi per non vedenti, stazione di ricarica solare per smartphone e un sistema di monitoraggio.

: “Stiamo costruendo una Gallipoli che sa guardare avanti, che investe nel futuro senza dimenticare il valore del paesaggio e della qualità della vita. Questa pista ciclabile non è solo un’infrastruttura: è un simbolo di connessione tra territori, persone e visioni. Continuiamo a rendere concreta la nostra idea di città, fondata su sostenibilità, bellezza e sicurezza”, dichiara Stefano Minerva, sindaco di Gallipoli

“La nuova pista risponde a una necessità concreta della cittadinanza e dei tanti turisti che, soprattutto in estate, percorrono il tratto tra i campeggi del litorale e il centro città. L’opera garantirà sicurezza, connessione con i servizi pubblici, le fermate TPL, il porto e le strutture ricettive, valorizzando il territorio senza alterarne l’equilibrio ambientale.Con questo progetto rispondiamo a un’esigenza reale e diffusa. Abbiamo scelto soluzioni tecniche all’avanguardia ma rispettose dell’ambiente, in grado di offrire un percorso sicuro e accessibile. È una risposta tangibile alla domanda di mobilità dolce, che migliora i collegamenti tra le zone periferiche e il centro urbano e valorizza uno dei tratti più belli del nostro litorale”, sono invece le parole di Riccardo Cuppone, assessore ai Lavori Pubblici.

Il tratto gallipolino rientra in un progetto ciclabile più ampio, che attraversa la Puglia da Porto Cesareo a Santa Cesarea Terme. Un’infrastruttura strategica, che pone Gallipoli al centro di una rete regionale e interregionale di percorsi escursionistici, enogastronomici e culturali, offrendo nuove modalità di fruizione lenta del paesaggio.