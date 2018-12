Sorpresa in Oncoematologia Pediatrica, pizza-party per i piccoli pazienti del Day Hospital

Tre pizzaioli in livrea bianca e cappello di “Babbo Natale” hanno fatto irruzione nel reparto di Oncoematologia Pediatrica “armati” di tutto punto. Sono bastati degli ingredienti semplici – un po’ di mozzarella, farina e pomodoro – per cambiare una uggiosa giornata di dicembre in una grande festa.

L’ingrediente segreto che ha reso tutto più “buono” è stato il sorriso. Come quello stampato sul volto dei piccoli pazienti del Day Ospital, meravigliati da questa inaspettata sorpresa. Un’improvvisata gioiosa per i bambini che hanno visto le pagnotte trasformarsi in pizza, roteare in aria e infine atterrare sulla tavola.

I pizzaioli sono stati bravissimi. Non solo hanno fatto mettere le mani in pasta ai piccoli ospiti, ma hanno regalato una mattinata fuori dall’ordinario a pazienti, mamme, papà e, perché no, anche al personale sanitario.

Una giornata speciale, grazie all’iniziativa dell’Associazione “Per un Sorriso in più” sposata dal direttore dell’Unità Operativa Assunta Tornesello, in un reparto in cui si prova ad affrontare la malattia senza dimenticare che la vita di tutti i giorni continua.

Così il pizza-party è stata una bella parentesi ma, a due passi, la scuola è sempre aperta e disponibile per alunni di ogni età, dalla primaria sino alle superiori, con insegnanti e programmi specifici per non perdere nemmeno un giorno di lezione.

Insomma, un Ospedale a misura di paziente, colorato e disegnato attorno ai suoi bisogni. Pizza compresa.