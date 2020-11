Polemiche per i grattini dopo le 21 e nei festivi? L’assessore: ‘Lo chiedono commercianti e cittadini’

Strisce blu a pagamento la domenica e i festivi? Grattino anche dopo le 21.00 nel periodo estivo? Aumento delle tariffe di sosta in alcune zone della città? A Lecce monta la polemica su quelli che potrebbero essere i nuovi provvedimenti in materia di parcheggi che l’amministrazione intenderebbe adottare nel prossimo futuro. Smorza i toni e prova a gettare acqua sul fuoco l’assessore alla mobilità sostenibile del Comune.

Nessun intento di far cassa stando alle parole di Marco de Matteis, quanto piuttosto di accogliere un’istanza dei commercianti e dei residenti di quelle strade che sarebbero scambiate dagli automobilisti come parking gratuiti in cui sostare per molte ore dovendosi recare nella zona tariffata della città.

«Nella passata campagna elettorale, percorrendo strada per strada la città, abbiamo avuto modo di registrare in numerose occasioni il disappunto di operatori commerciali che vedono il quartiere nel quale sorge la propria attività afflitto da centinaia di veicoli in lunga sosta (auto parcheggiate per molte ore di seguito), parcheggiati da studenti, lavoratori, persone provenienti dalla provincia, che lasciano l’automobile in un quartiere per recarsi al centro o in altra zona, lasciando occupato lo stallo. Abitudini che, anche a vantaggio dei residenti dei quartieri, è utile correggere attraverso lo strumento della sosta tariffata».

Insomma sbaglia chi sta scrivendo, soprattutto sui social, in queste ore che l’amministrazione vuole rimpinguare le casse con una stretta sulle strisce blu. Nulla di tutto ciò, per l’assessore. Un tentativo, invece, di rispondere a esigenze precise attraverso un nuovo Piano Urbano della Mobilità Sostenibile.

«Comprensibile e fisiologico che anche questo intervento – come tutti quelli che incidono sul traffico cittadino e gli spostamenti urbani- suscitino iniziali reazioni di perplessità, diffidenza, resistenza. Sarà nostro compito chiarire, motivare, precisare quando entreremo nel dettaglio. Sempre ricordando che stiamo lavorando per ridurre l’uso improprio delle auto per incentivare mezzi pubblici e mobilità dolce. Non per un capriccio programmatico. Ma per migliorare la qualità dell’aria in città, e quindi la salute di tutti».

Polemiche inutili, quindi, per Marco De Matteis il quale precisa che senza un rafforzamento dei parcheggi comunali gratuiti ed un miglioramento del sistema di trasporto urbano, quelle misure non entreranno in vigore.

«Cosa prevede il Piano della sosta? – scrive in una nota stampa l’assessore alla mobilità sostenibile -. Una proposta di nuovo disegno della cosiddetta zona di particolare rilevanza urbanistica” (ZPRU), all’interno della quale si possono prevedere gli stalli blu di parcheggio. Con l’obiettivo di favorire la rotazione dei parcheggi e di incentivare l’utilizzo delle aree di sosta gratuita comunali, come Settelacquare, Foro Boario o quelle oggetto di convenzione con Università del Salento e Asl; sempre garantendo il diritto dei residenti attraverso il rilascio di pass gratuiti per le proprie autovetture. La possibilità di estensione alle ore serali estive, che fa discutere alcuni, sarebbe legata alla attivazione del nuovo Tpl, con bus fino alla mezzanotte. Quindi si parla di una programmazione che segue un ordine di provvedimenti ben delineato».

Rassicurazioni che placano solo in parte le polemiche, senza spegnerle. Sono in molti a temere un aumento delle tariffe senza contraccambio in termini di miglioramento dei servizi. Certo, si fa tutto per la salute e per la vivibilità. Ci mancherebbe. Ma quelli che sostengono che lo si faccia per le casse non sono pochi e sui social sono molto attivi.