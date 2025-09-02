A Porto Cesareo una nuova Caserma dei Carabinieri

Una nuova Caserma dei Carabinieri sta per essere realizzata a Porto Cesareo in un edificio in via Mozart (ex ristorante “Sirena”), di proprietà comunale.

A novembre dello scorso anno, la Prefettura di Lecce ha comunicato che il Comando Generale dell’Arma dei Carabinieri ha espresso parere tecnico favorevole al progetto elaborato dall’Ufficio Tecnico Comunale, chiedendo all’amministrazione di avviare, con l’urgenza che il caso richiede, tutti gli interventi infrastrutturali necessari per adeguare l’immobile alle esigenze dell’Arma.

È stato quindi rielaborato lo studio di fattibilità in conformità alle attuali esigenze dell’Arma, con la definizione, in maniera razionale, degli spazi interni.

Sono stati poi definiti, appaltati e sono attualmente in corso i primi interventi urgenti per la manutenzione straordinaria.

L’immobile, in mediocri condizioni manutentive, era infatti privo di impermeabilizzazione in copertura, di infissi, parapetti, in diversi punti interessato dal degrado del cemento armato e da infiltrazioni meteoriche.

Contestualmente, è risultato necessario dotarsi degli elaborati del progetto esecutivo relativi alla definitiva distribuzione degli ambienti interni in conformità alle esigenze dell’Arma, all’individuazione delle dotazioni impiantistiche necessarie all’efficiente funzionamento della caserma, alla corretta scelta delle opere di completamento atte a garantire la durabilità dell’edificio comunale;

“Ora con Determina n. 1061 del 2 settembre 2025 – spiega il sindaco Silvia Tarantino – il Settore V ha avviato la procedura di affidamento dei lavori di completamento del fabbricato in via Mozart in base a quello che sono le esigenze dell’Arma e tenendo conto dei possibili futuri utilizzi dello stabile qualora dovesse avere diversa destinazione. L’importo complessivo dei lavori è di 328.717 euro circa e l’affidamento avverrà mediante procedura negoziata con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo”.