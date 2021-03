“Sono positivo al Covid, chiudo per proteggere miei clienti”. Il post del proprietario di una nota pasticceria di Lecce

La pasticceria Capilungo non ha bisogno di presentazioni, a Lecce è un punto di riferimento, ma chi questa mattina è passato in via Bari, nel quartiere Stadio, avrà sicuramente notato le serrande abbassate che ha reso ancor più forte il silenzio tipico di questi giorni di zona rossa. A spiegare il motivo è il titolare, Luca Capilungo, in un post pubblicato sulla pagina Facebook del locale.

«Vi comunico personalmente che la pasticceria da oggi resterà chiusa per alcuni giorni a causa della mia positività al Covid19» si legge. Il proprietario ha deciso di fermarsi, non solo per affrontare il Coronavirus, ma anche e soprattutto per proteggere i suoi dipendenti e i tanti, tantissimi clienti che ogni giorno si presentano nell’esercizio commerciale.

Non è solo una questione di protocollo, ma una scelta ben precisa. «Resteremo chiusi tutto il tempo necessario per effettuare i tamponi allo staff e mettere in sicurezza la nostra attività. Nonostante non ci sia una disposizione delle autorità competenti sento il dovere di chiudere, per salvaguardare la salute dei miei collaboratori e di voi preziosi clienti» continua il titolare che ha deciso, cosa non scontata, di metterci la faccia e informare tutti dell’accaduto.

«Come potete immaginare – conclude Luca Capilungo – fermarsi in questo periodo rappresenta un grave danno economico, ma per quanto mi riguarda la salute non ha prezzo. Colgo l’occasione per comunicarvi che sto bene e non vedo l’ora di tornare in pasticceria a lavorare, con la passione e la voglia di sempre».

Inutile dire che sono tanti i messaggi dei clienti, leccesi e non, e di chi conosce la pasticceria, ma non ha avuto ancora la possibilità di assaggiare i suoi buonissimi prodotti.