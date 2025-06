Mobilità sostenibile, a Lecce tre nuove postazioni di bike sharing

Tre nuove stazioni di bike sharing a Lecce. Una sarà attrezzata davanti all’ospedale (in piazza Muratore), punto di collegamento con la rete ciclabile esistente e il polo sanitario; l’altra troverà posto tra piazza Palio e via Marinosci, punto di collegamento con le scuole il palazzetto dello Sport e hub di trasporto pubblico. Una terza sarà ospitata all’interno del Campus Ecotekne.

La giunta comunale ha approvato il progetto di localizzazione delle tre stazioni e lo schema di convenzione con l’Università del Salento.

Il progetto rientra nella proposta progettuale Lesmos (LeBike Sharing Mobility System), con il quale l’associazione Ruotando è risultata assegnataria delle risorse di Fondazione con il Sud. Il Comune di Lecce ha aderito al progetto Lesmos in qualità di partner istituzionale di Ruotando, finanziato dalla Fondazione con il Sud nell’ambito del bando “Ambiente 2021 – Mobilità sostenibile”. Il progetto intende ampliare e innovare l’attuale servizio di bike sharing in città.

L’idea centrale è quella di implementare la disponibilità di mezzi di sharing mobility a bassa velocità e a propulsione ibrida (muscolare ed elettrica) potenziando le infrastrutture ed i servizi annessi per biciclette e cargo bike ad uso commerciale e privato. Pertanto, è prevista l’installazione di tre nuove stazioni di bike sharing e il potenziamento del parco mezzi con l’introduzione di 20 bici muscolari, 20 bici elettriche, 7 cargo bike e tre handbike (on demand).

Previste, tra l’altro, la creazione di un sistema di prenotazione digitale dei mezzi di sharing mobility per il trasporto di disabili; l’installazione di segnaletica persuasiva e interattiva in prossimità delle stazioni di sharing e lungo le piste ciclabili della città; l’elaborazione di tariffe integrate con il sistema di trasporto pubblico.

‘Grazie al finanziamento ottenuto attraverso la Fondazione per il Sud – spiega l’assessore alla Mobilità, Giancarlo Capoccia – prende il via un nuovo progetto che prevede l’attivazione di nuove postazioni dedicate alla mobilità sostenibile, individuate dall’Assessorato alla Mobilità in aree strategiche della città, quali piazza Palio (in prossimità del Palazzetto dello Sport), piazza Muratore (ospedale “Vito Fazzi”) e sede universitaria di Ecotekne. Il progetto prevede, oltre queste nuove stazioni, il revamping di altre tre stazioni nelle quali si potranno ricaricare le biciclette elettriche. Queste scelte derivano da un’attenta valutazione volta a creare una rete ciclabile funzionale – sottolinea l’assessore – con l’obiettivo di incentivare gli spostamenti casa-lavoro e casa-scuola in modalità sostenibile. Per la prima volta, il parco mezzi cittadino sarà potenziato con biciclette speciali pensate per le esigenze delle persone con disabilità, accompagnate da un servizio a chiamata dedicato.

A completamento dell’iniziativa, verrà avviato un corso di formazione di 500 ore, rivolto a persone svantaggiate, con possibilità di tirocinio e successivo inserimento lavorativo, offrendo così un’opportunità concreta di inclusione sociale e professionale. A fine progetto, Lecce sarà dotata di 12 stazioni funzionanti di bike sharing’.