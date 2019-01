Venti nuovi operatori e più ore di attività, la Asl di Lecce potenzia Cup e Call center

«Cup e Call center sono uno dei biglietti da visita della nostra azienda ed è per questo che abbiamo investito in nuove soluzioni organizzative e in risorse umane, opportunamente formate per dare agli utenti che entrano in contatto con il sistema sanitario le risposte giuste e nelle forme più adeguate», con queste parole il Direttore Amministrativo ASL Lecce, Antonio Pastore, attualmente facente funzioni del Direttore Generale. commenta il Direttore Amministrativo ASL Lecce, Antonio Pastore, attualmente facente funzioni del Direttore Generale, commenta l’iniziativa salentina di potenziare due importanti servizi sanitari in seno all’Azienda Sanitaria Locale salentina quali Cup e Call Center.

Più personale e più ore d’attività. Per dare le “risposte giuste”, al telefono o allo sportello, la ASL Lecce ha deciso di rinforzare sia il servizio Cup sia i Call center, grazie all’arrivo di 20 nuovi operatori e ad una rinnovata organizzazione del lavoro messa a punto dal responsabile Personale Cup/Call Center di Sanitaservice, Nicola Pastore, in collaborazione con i direttori di presidio e di distretto e con la responsabile Cup aziendale Brigida Chimienti.

I nuovi operatori, assunti da Sanitaservice con un concorso a tempo indeterminato, sono già in servizio dal mese di dicembre nei diversi Cup e nei Call Center aziendali di Lecce e Maglie. In quest’ultimi il personale è praticamente raddoppiato, passando da 7 unità a 13, per cui sarà possibile evadere una quantità di chiamate molto superiore e abbattere i tempi d’attesa delle telefonate.

I provvedimenti della Direzione Generale ASL Lecce sono stati condivisi con la presidente del Comitato Consultivo Misto, Rita Tarantino, per offrire un servizio all’altezza delle necessità e delle richieste dell’utenza che, proprio attraverso il Cup e i Call Center, ha il primo contatto con la Sanità pubblica: «Siamo molti soddisfatti – dichiara la presidente del CCM – per la decisione della ASL Lecce di venire incontro concretamente ai bisogni dei cittadini, potenziando gli organici e le ore di attività in un servizio che, dal nostro punto di vista, è assolutamente cruciale per far sentire la Sanità più vicina alle persone».

È stato poi avviato un piano di potenziamento degli orari di apertura dei Cup di Scorrano e Gallipoli, offrendo la possibilità di prenotare e pagare i ticket nelle ore pomeridiane e il sabato mattina, mentre i Cup dei PTA di Maglie e Poggiardo sono in servizio dal lunedì al venerdì, mattina e pomeriggio. Il Cup della Cittadella della Salute di Lecce, inoltre, è attivo anche il sabato mattina, ampliando l’apertura mattutina negli altri giorni sino alle 13,15.