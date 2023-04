Il Prefetto Luca Rotondi in Piazza con Aci per l’educazione alla sicurezza stradale

L’elevato numero di incidenti stradali, con conseguenze anche gravi in termini di perdita di vite umane, impone approccio integrato di tutte le Istituzioni e gli Enti a vario titolo coinvolti nella tematica, chiamati ad elaborare un quadro organico di interventi utili, tra l’altro, alla prevenzione dei comportamenti di guida scorretti.

Su tali basi è stato avviato il progetto “Karting in piazza 2023”, promosso dall’Automobile Club Lecce in collaborazione con il Ministero dell’Istruzione e del Merito e con il supporto di ACISport Spa.

La manifestazione, patrocinata dal Comune di Lecce, ha preso l’avvio nella mattinata di oggi in Piazza Mazzini, alla presenza del Prefetto Luca Rotondi, del Sindaco di Lecce Carlo Salvemini con l’Assessore Paolo Foresio, nonché del Presidente dell’Automobile Club Lecce Francesco Saverio Sticchi Damiani e proseguirà anche nella giornata di domani, con l’obiettivo di sensibilizzare circa 350 bambini di età compresa tra i 6 e i 9 anni sull’importanza della cultura della sicurezza stradale, anche attraverso l’insegnamento dei valori dello sport.

Nell’arco di queste due giornate, i bambini, a seguito di specifica formazione, applicheranno gli insegnamenti ricevuti destreggiandosi alla guida di un kart e riceveranno l’attestato di “Ambasciatore della Sicurezza Stradale”.

Il Prefetto Luca Rotondi ha espresso apprezzamento per l’iniziativa, ricordando ai piccoli piloti come per diventare buoni cittadini sia fondamentale comprendere le norme della circolazione stradale, per la propria e l’altrui sicurezza ed incolumità.