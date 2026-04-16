Lecce, rinnovata la convenzione tra Prefettura e Anc Nardò, l’esperienza dell’Arma al servizio dei cittadini

Nella mattinata di ieri, il Prefetto di Lecce, Natalino Manno, e il Presidente dell’Associazione Nazionale Carabinieri (ANC) – Sezione di Nardò, Mario Guagnano, hanno ufficializzato il rinnovo della convenzione per il progetto di volontariato presso gli uffici della Prefettura.

Alla firma del protocollo era presente anche il Comandante Provinciale Colonnello Andrea Siazzu, a testimonianza della solida sinergia tra l’Ufficio Territoriale del Governo e i militari in congedo.

L’intesa garantisce la continuità operativa di due figure di alto profilo: il Luogotenente C.S. Davide Perrone e il Luogotenente C.S. Sergio Ucini. I due Sottufficiali in quiescenza proseguiranno il loro incarico a titolo gratuito, mettendo a disposizione della pubblica amministrazione decenni di competenze tecniche.

Il Prefetto Manno ha lodato il contributo dei due esperti, sottolineando l’importanza del loro lavoro presso l’Ufficio Antimafia: “La loro lunga e comprovata esperienza investigativa si è rivelata cruciale per l’analisi di contesti complessi e la rilevazione di segnali di allarme nei collegamenti economico-finanziari.”

In un periodo di forte pressione operativa, il supporto dell’ANC risulta determinante per la prevenzione amministrativa. L’attività di monitoraggio si concentrerà in particolare su verifica della trasparenza e della legalità nelle strutture ricettive del Salento e analisi dei requisiti antimafia per le attività comunicate agli Sportelli Unici per le Attività Produttive degli enti locali.

Il Colonnello Andrea Siazzu ha espresso profondo apprezzamento per i “veterani” dell’Arma, evidenziando come questa collaborazione permetta di mantenere vivo il “filo cucito degli alamari”, ovvero quel legame indissolubile tra i Carabinieri, le istituzioni e i cittadini.

Il Presidente dell’Anc di Nardò, Mario Guagnano, ha confermato la piena disponibilità dell’Associazione — iscritta al Registro del Terzo Settore — a estendere il proprio contributo anche ad ulteriori attività di monitoraggio del territorio, riaffermando il ruolo centrale del volontariato qualificato nella tutela del bene comune.