8 studenti del “Quinto Ennio” di Lecce premiati dall’Istituto Treccani

Sono stati premiati oggi a Roma, nell’istituto nazionale Treccani, otto studenti della III A della scuola media di primo grado “Quinto Ennio – Battisti” di Lecce, i quali hanno vinto il contest “Esplorare l’Energia: alla scoperta delle diverse fonti di energia rinnovabile e delle professioni correlate”.

Obiettivo del progetto è stato far conoscere agli alunni le energie rinnovabili, le nuove tecnologie, il futuro del settore e l’evoluzione delle sue professioni, per promuovere la sostenibilità ambientale. Sotto la costante supervisione dell’insegnante di Tecnologia, professoressa Sciolti, gli otto ragazzi hanno realizzato il proprio elaborato fra 3 formati differenti – podcast, video e fumetto/graphic novel – tutti pensati per stimolare la loro creatività.

Una prestigiosa giuria composta da rappresentanti di Iberdrola Italia ed Edulia ha poi valutato gli elaborati in base a criteri di creatività, impatto delle idee e fattibilità, aggiudicando alla scuola media leccese il primo premio nella sezione fumetti con il progetto “Un energia per il futuro” che prevede la realizzazione di un mini generatore eolo-fotovoltaico del quale hanno costruito e portato a Roma anche un modellino perfettamente funzionante.

Nel corso dell’evento finale presso la sede storica dell’Istituto Treccani a Roma, le tre scuole vincitrici (Lecce, Modena e Catania) hanno ricevuto ciascuna un buono di 1.000 euro per l’acquisto di materiale scolastico, insieme a un abbonamento gratuito di un anno a “In Classe”, la piattaforma di didattica digitale integrata di Edulia Treccani Scuola.

Massimo Bray, direttore generale dell’Istituto dell’Enciclopedia italiana, e già ministro della Cultura ha consegnato il premio a Giorgio Aguglia, Gioia Corallo, Benedetta Gorgoni, Anita Leuzzi, Michela Luca, Giulia Misciali, Aurora Scorrano e Giulia Starace.

<In qualità di sindaco non posso che essere orgogliosa del prestigioso riconoscimento conseguito dagli otto ragazzi leccesi – dice il sindaco Adriana Poli Bortone. E, consentitemelo, una soddisfazione in più perchè tra loro c’è la figlia del nostro assessore Scorrano. Ritengo opportuno invitare studenti e docenti in Municipio, in occasione del Festiva dell’energia, che si terrà a Lecce la prossima settimana. A loro, alla dirigente scolastica e alla docente di Tecnologia vanno le congratulazioni di tutta l’amministrazione comunale per essersi saputi distinguere a livello nazionale e aver onorato il nome della Città di Lecce con la loro bravura e creatività>.