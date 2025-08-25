Castri di Lecce si prepara all’edizione 2025 del “Premio Civetta”

Castri di Lecce si prepara ad accogliere l’edizione 2025 del Premio Civetta, in programma sabato 30 agosto alle ore 20.30 in Piazza Caduti.

Dal 2009, il Premio Civetta rappresenta uno degli appuntamenti più attesi della fine dell’estate salentina, dedicato alle eccellenze della società civile, dell’imprenditoria, della cultura e della solidarietà.

L’iniziativa è promossa in collaborazione con il Csi Castri di Lecce, con il patrocinio del Comune di Castri di Lecce e il contributo di Terzo Millennio – Laboratorio di Umana Solidarietà APS, L’Arcobaleno Società Cooperativa Sociale e Anyway Accessalento.

Sul palco si alterneranno momenti di spettacolo, interviste e testimonianze, con la conduzione di Ivan Bonetti e la partecipazione straordinaria della madrina della serata, Anna Falchi.

Tra i premiati dell’edizione 2025: Manuel Di Donfrancesco – Premio al Coraggio Civile e al Pronto Intervento; Antonio Manni – Quarant’anni di Medicina e Impegno Civico; Giada Palumbo – Analisi Storica e Impegno Sociale; Fabrizio Colella – Premio alla Ricerca Economica e all’Impatto sul Mercato del Lavoro; Silverio Greco – Premio al Merito Scientifico e Professionale in Ambito Giudiziario; Mariasole De Carlo – Borsa di Studio; Diomede Stabile – Premio alla Resilienza e all’Impegno Civico e Sociale; Lachifarma – In memoria di Luciano Villanova ; Cuore d’Impresa: Riconoscimento all’etica nell’innovazione farmaceutica; Asd Levante Caprarica – Pioniere del Calcio Femminile Salentino; Factory Compagnia Transadriatica – Premio per linguaggi teatrali inclusivi; Fabrizio Tana – Menzione speciale per l’impegno artistico e culturale

“Il Premio Civetta è un momento di grande orgoglio per la nostra comunità. Celebrare chi si distingue per impegno, talento e visione è un modo per costruire ponti tra generazioni e rafforzare il senso di appartenenza. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato alla realizzazione di questa edizione e invito cittadini, famiglie e ospiti a partecipare numerosi: sarà una serata di emozioni, cultura e bellezza condivisa”, ha affermato il Sindaco di Castri di Lecce, Andrea De Pascali