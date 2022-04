“Solidarietà dentro e oltre le istituzioni”, torna il Premio Flavia Inguscio e Vittorio Velotti

A due anni di distanza dall’ultima edizione, con una pausa forzata dalla pandemia, torna il “Premio Flavia Inguscio e Vittorio Velotti”, organizzato dalla sezione provinciale e dalla delegazione di Melissano della Lilt (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori). L’appuntamento è per oggi, 30 aprile, alle ore 18, presso il Centro culturale “Quintino Scozzi”, in via Piazza Vecchia a Melissano.

Il Premio è dedicato a Flavia Inguscio, scomparsa nel 2005, per anni in prima fila nel mondo del volontariato e nella stessa Lilt, e a suo marito Vittorio, fondatore della delegazione melissanese della Lilt e mancato a fine 2018.

Durante la quindicesima edizione della manifestazione saranno premiati operatori sanitari e non sanitari, sulla base delle schede di segnalazione ricevute dalla Commissione esaminatrice, presieduta dal prof. Enrico Corvaglia (già primario nei reparti di Pediatria degli ospedali “Francesco Ferrari” di Casarano e “Vito Fazzi” di Lecce) e coordinata dal presidente della Lilt provinciale di Lecce, dott. Carmine Cerullo, e dal responsabile scientifico, dott. Giuseppe Serravezza

La serata, condotta da Monia Saponaro, vedrà l’assegnazione di due premi principali, due premi alla memoria, una menzione speciale e sei segnalazioni di merito. Tutti i premi sono realizzati dal maestro Orlando Sparaventi di Parabita.

Per l’occasione, si esibirà il maestro Francesco Faiulo, baritono, laureato in Discipline musicali presso il Conservatorio “Tito Schipa” di Lecce, specializzato nel repertorio vocale da camera. Faiulo vanta un’intensa attività concertistica sia in Italia, sia all’estero. A tale attività, affianca il ruolo d’insegnante di canto e, dal 2010, la regia di spettacoli scenici, con successo di pubblico e di critica.