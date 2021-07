Gemme di Maglie, al via la quinta edizione dell’evento che premia le eccellenze della comunità

Si terrà questa sera a Maglie il premio alle “Gemme di Maglie”, le eccellenze del territorio. L’appuntamento, ospitato da Villa Tamborrino alle ore 20:30, darà un riconoscimento alle persone, associazioni e personalità che operano in ambito economico, artigianale, sportivo e del volontariato che si sono distinte e che hanno dato lustro alla comunità del comune dell’Entroterra Idruntino.

Si tratta della quinta edizione dell’evento organizzato dalla Fondazione Francesca Capece in collaborazione con il Comune di Maglie. “Mi preme sottolineare – dichiara Rossano Rizzo presidente della Fondazione Capece– come il premio evidenzi che le eccellenze sono in ogni settore ed ambito della vita e delle società di chi opera ogni giorno con impegno, passione ed amore sia nel proprio lavoro che nel suo apporto nella società e verso la comunità. Concludo evidenziando il riconoscimento al giovane studente del quarto anno dell’Istituto professionale Egidio Lanoce, perché ci fa capire che con impegno, dedizione e professionalità si può eccellere anche negli istituti tecnico pratici contrariamente a quanto solitamente si pensa.”

“Siamo contenti –dichiara il sindaco Ernesto Toma– che, dopo lo stop pandemico dello scorso anno, si ritorni a premiare e a riconoscere quelle che sono le “Gemme di Maglie”. I premiati sono solo alcune delle tante eccellenze e delle numerose persone che quotidianamente si impegnano per il bene della nostra comunità, ma il premio è importante perché riconosce e dimostra come ognuno possa eccellere nella vita di ogni giorno.”

Tutti i premiati

I premiati di questa edizione saranno: