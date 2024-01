Il segreto del successo. The Network fa scuola

Fare network con The Network è l’evento di gala in programma domenica 28 gennaio 2024 presso Casino Dei Viti a Poggiardo a partire dalle ore 17,30. Nell’ambito della serata ci sarà un momento di discussione e confronto dal titolo ‘Come dare il meglio di sé, nel lavoro, nello sport, nella vita’ al quale prenderanno parte: Leonardo Lanzilao, esperto di marketing e ideatore della rete The Network; Marianna Miceli, fondatrice Mad Mood Milano Fashion Week e Sara Sotira, psicologa-coach.

A seguire avrà luogo la consegna del Premio The Network ad alcune illustri personalità che si sono distinte nel panorama, culturale, turistico e sportivo, a livello non solo locale ma anche nazionale ed internazionale.

La serata sarà animata da una performance artistica del Maestro Giampiero Perrone noto sassofonista e clarinettista, direttore dell’Ensemble Tito Schipa.