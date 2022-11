Il leccese Valerio Mattioli sbanca il Piceno Cinema festival

Non si ferma più, è da mesi ormai che il cortometraggio I Bastardi di Northville si vede assegnati importanti riconoscimenti e premi cinematografici in tutta Italia. L’ultimo sabato sera a Ripatransone, nelle Marche, dove il regista leccese Valerio Mattioli si è visto assegnare l’ennesimo primo premio in un festival cinematografico.

La pellicola racconta la vicenda dell’ultimo giorno di lavoro dello sceriffo Jordan Johnson alle prese con un caso delicatissimo, il terribile omicidio di una ragazza nella contea di Northville in Michigan. Ambientazione americana, ma film interamente girato in Salento, fra Salice e Porto Badisco, con la partecipazione di grandi attori romani e direttori di doppiaggio come Gerolamo Alchieri, che ha ritirato il premio insieme al regista, e Roberto Stocchi, oltre al bravissimo Stefano Patti.

Il film di Mattioli sabato sera ha chiuso anche l’edizione 2022 del Festival del Cinema europeo a Lecce, dove da pellicola fuori concorso è stata applauditissima e particolarmente apprezzata.

Congratulazioni al regista leccese che sappiamo essere già impegnato con la preparazione del suo nuovo lavoro, un lungometraggio dalle atmosfere nere.