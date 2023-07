A Borgagne partito il conto alla rovescia per la XXXI Edizione del “Premio Vrani”

Si svolgerà domenica 9 luglio, a partire dalle ore 21.00, in piazza Sant’Antonio a Borgagne, la XXXI edizione del “Premio Vrani”.

Assegnato annualmente dal 1991 salentini che si sono distinti per la loro attività professionale, imprenditoriale, artistica, sportiva, religiosa e sociale, il riconoscimento rappresenta la testimonianza del contributo che la comunità dell’antica “Vrani” (questo il nome dato dai comuni della Grecìa a Borgagne) vuole offrire all’inventiva e al lavoro dei salentini. Per questo raffigura una delle più antiche manifestazioni dell’estate salentina, avendo premiato in questi decenni alcune delle personalità che hanno tenuto alto il nome del territorio in campo nazionale ed internazionale

Il Comitato del Premio composto da Maurizio Cisternino Sindaco, di Melendugno; Mario Fiorella, ex Magistrato; Benedetto Accogli, Presidente di Apol; Marcello Favale, giornalista; Giuseppe Mauro Ferro, Accademico Ordinario dei Georgofili; Anna Rita Carati, Dirigente Scolastico dell’Istituto Compressivo di Melendugno e Piero Saracino, Presidente del Circolo Culturale Ricreativo di Borgagne, in questa edizione premierà: Luigi Caricato, Oleologo e Scrittore; Luisa Rizzo, Campionessa Italiana di Droni; Cesare Spinelli, Imprenditore; Valeria e Michela Stella, Imprenditrici e l’A.S.D. Volley Melendugno.

L’atleta di Kick boxing Gioele De Gaetani, riceverà un riconoscimento speciale.