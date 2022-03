“PrenderSI cura dell’Ambiente”, a Lecce un convegno per discutere di xylella e della tempesta Vaia

Si svolgerà nel pomeriggio di domani, martedì 22 marzo, a partire dalle ore 18.00, il Convegno Nazionale on line, sulla piattaforma “Zoom” dal titolo “PrenderSI cura dell’Ambiente – la rinascita da Nord a Sud dopo le calamità naturali”, organizzato dal Soroptimist International Club Lecce,, nell’ambito del progetto “Rinasce la foresta che suona” e patrocinato dall’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Lecce.

All’iniziativa prederà parte il Presidente Nazionale, Giovanna Guercio e specialisti del settore, si parlerà della tempesta Vaia, che ha distrutto la foresta in Val di Fiemme, e della Xylella fastidiosa che ha distrutto gli oliveti nel Salento, ma con lo sguardo rivolto alle prospettive di rinascita.

A tal proposito Soroptimist International d’Italia sta realizzando un progetto di piantumazione nella zona investita e devastata dalla tempesta Vaia in Val di Fiemme, nelle Dolomiti Trentine. Dagli abeti rossi di quei luoghi proviene il pregiato legno per la manifattura di strumenti musicali, tra cui i celebri violini Stradivari. Il progetto prevede la messa a dimora di un abete rosso per ogni Club e per ogni Socia e la valutazione dell’impatto di riduzione dell’anidride carbonica, grazie ad un protocollo d’intesa, collabora con la Magnifica Comunità della Val di Fiemme per la realizzazione del progetto e per la valorizzazione del territorio attraverso eventi culturali.

Il programma

Dopo i saluti istituzionali del Presidente del Club Lecce, Maria Eugenia Congedo, della Presidente Nazionale, Giovanna Guercio e dell’Assessore alle Attività Produttive del Comune di Lecce, Paolo Foresio, il convegno, moderato dal Socio e Dottore Agronomo, Giuditta Cantoro, entrerà nel vivo delle argomentazioni.

Il primo intervento, dal titolo: Bostrico: una minaccia per l’abete rosso, le strategie della Magnifica Comunità della val di Fiemme, sarà curato da Andrea Bertagnolli – Tecnico Forestale, Magnifica Comunità Valle di Fiemme; si proseguirà con Lorenzo Gui – Centro Nazionale per lo Studio e la Conservazione della Biodiversità Forestale, Peri (VR), che parlerà dello Studio, conservazione e propagazione delle specie forestali per contrastare l’impoverimento della biodiversità.

Si passerà dunque a trattare i complessi temi della Xylella.

Xylella fastidiosa: l’impatto sul territorio e le prospettive oltre l’emergenza – Stato dell’arte della patologia: ricerca e prospettive, è il titolo dell’intervento di Donato Boscia – Dirigente di ricerca IPSP – Istituto per la Protezione Sostenibile delle Piante, CNR Bari; quindi il Presidente dell’Ordine dei Dottori Agronomi e Forestali di Lecce, Fabio Lazzari, parlerà di: Approcci di pianificazione sostenibile per una nuova ruralità salentina: l’esperienza del Laboratorio di pianificazione territoriale dell’ODAF Lecce; chiuderà gli interventi Anna Piccinni – Direttrice Generale di Fondazione Sylva, che ci offrirà uno spunto di riflessione sul futuro del territorio salentino con: Sylva: rigenerare il territorio ripartendo dagli alberi.

Il convegno rientra tra le attività di divulgazione e approfondimento cui il Soroptimist International dedica particolare cura. Il parallelismo esistente tra il disboscamento avvenuto in Val di Fiemme per un evento catastrofico naturale (tempesta Vaia) e la desertificazione avvenuta nel Salento a causa dell’avversità fitopatologica da Xylella fastidiosa sub.