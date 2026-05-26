Una rete di sostegno che trasforma la fragilità in forza, la malattia in rinascita. Giovedì 28 maggio, alle ore 19.00, la Sala convegni “Teatrino” dell’Ex Convitto Palmieri a Lecce (piazzetta Giosuè Carducci) ospiterà la presentazione ufficiale di “Di corsa verso il futuro”, il nuovo libro di Fondazione Umberto Veronesi ETS (edito da Sonzogno). L’incontro, moderato dal Direttore del Nuovo Quotidiano di Puglia Rosario Tornesello, vedrà la partecipazione di istituzioni locali, esponenti del mondo scientifico e testimonianze dirette.

L’appuntamento è realizzato in collaborazione con la Scuola di Cavalleria dell’Esercito Italiano e gode dei prestigiosi patrocini della Prefettura, della Città e della Provincia di Lecce, oltre che dell’ASL di Lecce.

Il programma e gli interventi istituzionali

Il dialogo sarà aperto dai saluti istituzionali del Generale di Brigata Matteo Rizzitelli (Comandante della Scuola di Cavalleria), insieme ad Adriana Poli Bortone, Sindaco di Lecce; Fabio Tarantino, Presidente della Provincia di Lecce; Sen. Roberto Marti, Presidente della 7ª Commissione Permanente del Senato; Natalino Domenico Manno, Prefetto di Lecce e Annamaria Leucci, Responsabile della delegazione di Lecce di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

È stato inoltre invitato a partecipare il nuovo Direttore dell’ASL di Lecce, Gianluca Capochiani.

Il cuore dell’incontro toccherà da vicino il progetto nazionale delle Pink Ambassador, nato nel 2014 per sostenere le donne colpite da tumori tipicamente femminili (seno, utero e ovaio). Per illustrare gli aspetti scientifici e l’importanza degli stili di vita interverrà la dottoressa Elena Dogliotti, Biologa Nutrizionista e Supervisore Scientifico per Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Il momento più emozionante sarà affidato alle voci di Marina De Bonis e Gabriella Doneda, Pink Ambassador salentine, che racconteranno come la ricerca, la prevenzione e l’attività fisica possano diventare strumenti concreti di consapevolezza e fiducia dopo la fine delle terapie oncologiche.

“Le Pink Ambassador rappresentano una straordinaria rete di sostegno e testimonianza. Con questo libro vogliamo accompagnare le donne in una fase delicata, quella che segue la fine delle terapie oncologiche, in cui è fondamentale sentirsi supportate” – Monica Ramaioli, Direttore Generale di Fondazione Umberto Veronesi ETS.

Il volume, già disponibile in tutte le librerie e negli store online, si avvale del contributo di un team multidisciplinare composto da nutrizionisti, ginecologi, medici dello sport e psiconcologhe per offrire una guida completa sul ritorno alla socialità, all’intimità e al benessere psicofisico.