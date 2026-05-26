Dalle prime ore di questa mattina, il Nord Salento è teatro di una vasta operazione condotta dai Carabinieri del Comando Provinciale di Lecce. I militari dell’Arma stanno dando esecuzione a numerosi provvedimenti restrittivi emessi dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lecce, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia.

Le persone destinatarie dei provvedimenti restrittivi sono gravemente indiziati, a vario titolo, di associazione di tipo mafioso, traffico illecito e spaccio di sostanze stupefacenti, ricettazione, detenzione e porto illegale di armi ed esplosivi, oltre a violenza privata e incendio. Per tutte le contestazioni è stata applicata l’aggravante del metodo mafioso.

L’imponente dispositivo messo in campo campo vede l’impiego di oltre 200 militari, supportati da reparti d’élite e unità specializzate tra cui le aliquote di primo intervento di Brindisi; le squadre operative di supporto dell’11° Reggimento “Puglia”; il Nucleo Cinofili dei Carabinieri di Modugno; lo Squadrone Eliportato Cacciatori “Puglia” e il 6° Nucleo Elicotteri di Bari-Palese