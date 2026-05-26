Una notizia drammatica ha scosso la comunità di Lecce nel tardo pomeriggio di ieri. Un uomo di 69 anni, è stato trovato privo di vita all’interno di un’azienda di logistica sita in via San Nicola.

L’allarme è scattato intorno alle ore 17:30, facendo confluire d’urgenza sul posto i sanitari del 118. Purtroppo, nonostante la tempestività dei soccorsi, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato vano e i medici non hanno potuto fare altro che constatare il decesso dell’uomo.

Secondo una prima ricostruzione, la vittima si trovava all’interno di un capannone industriale, dove era impegnata in alcuni interventi di manutenzione su un’imbarcazione. La dinamica esatta dell’accaduto è attualmente al vaglio degli investigatori, anche se la pista principale seguita dalle forze dell’ordine e dalle autorità competenti sembra essere quella di un tragico incidente.

L’ipotesi prevalente, infatti, potrebbe essere quella secondo cui il 69enne possa essere stato colto da un malore mentre si trovava su una scala. La conseguente perdita di equilibrio avrebbe provocato una caduta da un’altezza tale da risultare fatale.

Sul posto sono stati avviati tutti i rilievi di rito. Saranno ora gli ulteriori accertamenti e le indagini delle autorità competenti a chiarire con assoluta precisione le cause del decesso e l’esatta dinamica della tragedia.