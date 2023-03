“Per Gianni Brera L’Arcimatto”, a Giuggianello la presentazione del libro in memoria del giornalista

Si terrà domani, venerdì 31 marzo, la presentazione del libro “Per Gianni Brera L’Arcimatto”, un volume firmato da grandi nomi del giornalismo. Ad ospitare l’evento sarà Parco Madonna della Serra, a Giuggianello, alle ore 18.30.

Presenti all’incontro Luca Benegiamo, Sindaco di Giuggianello, Alberto Gigante, consigliere comunale delegato allo Sport e Salvatore Piconese, coautore del libro ed ex Sindaco di Uggiano La Chiesa, ideatore del Festival dell’Arcimatto. Insieme a loro, anche se a distanza, Adalberto Scemma, curatore del libro, che parteciperà in collegamento telefonico all’evento.

L’iniziativa è organizzata dal Comune di Giuggianello, in collaborazione con le associazioni sportive ASD AGES Giuggianello e AS Amatori Calcio Muro. L’obiettivo è proprio quello di promuovere la nuova opera letteraria realizzata dalle firme più autorevoli del giornalismo e della letteratura sportiva italiana. L’evento si terrà per celebrare il trentesimo anniversario della scomparsa del noto giornalista e scrittore Gianni Brera.