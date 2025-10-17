“I figli dell’odio”, Cecilia Sala presenta il suo nuovo libro a Lecce

Sabato 18 ottobre, con ingresso a partire dalle 10:30, negli spazi di Tagliatelle – Stazione Ninfeo (via del Ninfeo, Lecce), la giornalista Cecilia Sala sarà protagonista di un incontro pubblico dedicato alla presentazione del suo nuovo libro, “I figli dell’odio. La radicalizzazione di Israele, la distruzione della Palestina, l’umiliazione dell’Iran”, edito da Mondadori.

L’appuntamento si inserisce all’interno di “Venti”, la rassegna che celebra i vent’anni di attività di Terra del Fuoco Mediterranea, associazione impegnata in progetti di educazione alla cittadinanza attiva, cultura e memoria, che insieme ad altri 14 partner gestisce gli spazi dell’ex masseria di via del Ninfeo. E la rassegna è sostenuta da Fondazione Con il Sud e Consiglio regionale della Puglia.

Con questo incontro, la rassegna conferma la propria vocazione a ospitare voci e storie capaci di raccontare le complessità del nostro tempo. Cecilia Sala, reporter e autrice di podcast di grande successo come Stories e Polvere, e inviata sui principali fronti di crisi del mondo, condurrà il pubblico in un viaggio dentro la realtà del Medio Oriente contemporaneo, attraverso testimonianze dirette, reportage e analisi. “I figli dell’odio” è un libro che racconta la radicalizzazione e le ferite di una regione cruciale, restituendo un quadro lucido e insieme profondamente umano dei conflitti che ne attraversano la storia recente.

«Siamo felici di accogliere Cecilia Sala a Tagliatelle – sostiene Christel Antonazzo, presidente TdF Mediterranea – per un incontro che si inserisce perfettamente nello spirito di Venti. In questi vent’anni di attività abbiamo cercato di costruire spazi di confronto, conoscenza e libertà, capaci di mettere in relazione le persone e i territori. L’ascolto del mondo, soprattutto in un tempo segnato da ipersemplificazione e propaganda, è essenziale per poter determinare come cittadini e cittadine consapevoli. Nel nostro percorso associativo – prosegue Antonazzo – abbiamo più volte ribadito che per comprendere i grandi processi della Storia sia importante partire dalle piccole storie, dalle scelte di uomini e donne posti ai margini del grande racconto. Per questo guardiamo con attenzione al lavoro di Cecilia Sala, alle sue “Stories” e alla complessità raccontata nel suo ultimo reportage giornalistico».

L’ingresso è consentito a partire dalle 10:30; inizio presentazione alle 11:30. L’evento è gratuito ma è necessario sottoscrivere la tessera socie/soci. Prenotazione su https://www.masseriatagliatelle.it/cultura/