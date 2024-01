Il presepe di sabbia di Scorrano chiude i battenti. C’è tempo fino alle 22.00 per visitarlo

C’è tempo fino alle 22.00 di oggi, domenica 7 gennaio, per visitare il presepe di sabbia di Scorrano che chiude i battenti. Lo spazio sarà riaperto nel pomeriggio a partire dalle 15.30.

Un modo per rispettare la tradizione e concludere in maniera consuetudinaria queste vacanze natalizie che nella fase di chiusura portano certamente un po’ di malinconia ma al tempo stesso vogliono lasciare impresso, nel loro ultimo atto, il senso della festa cristiana che con la Sand Nativity di Scorrano ha saputo riattualizzarsi in chiave culturale.

Un’edizione ancora una volta positiva quella organizzata nei minimi particolari dall’associazione Promuovi Scorrano. Gli artisti Leonardo Ugolini dall’Italia, Lucas Bruggemann dalla Lituania, Mac David dal Belgio, Marielle Heessels dall’ Olanda e Nikolay Torkhov dalla Russia hanno superato la loro creatività, sono andati davvero oltre, rendendo il trittico di sculture nel chiostro in cui sono allocate un evento nell’ evento.

Il tema affrontato quest’anno è stato quello dei migranti, del loro sogno di lavoro e di benessere. E quindi la riflessione si è incardinata sulla nostra capacità di accogliere, di essere generosi, di essere giusti,di essere umani. Perché o si riesce a trovare uno spazio per tutti nel mondo o insieme a quelle navi che affondano nel bacino del Mediterraneo corre il rischio di annegare anche la nostra coscienza. E il monito più che all’ Italia, generosa e accogliente, sembra essere diretto a chi in Europa non vuole considerare questa tematica come una tematica europea, occidentale potremmo dire.

Insomma c’è tempo per visitare gli spazi del Chiostro degli Agostiniani a Scorrano per un intero pomeriggio. E lasciarsi poi incantare dalla bellezza dell’ arte che si respira anche nel Museo delle Luminarie, a pochi passi dal Presepe. Perché Scorrano ormai è universalmente riconosciuta come la città del presepe di sabbia e la capitale delle luminarie nel mondo.