Quant’è “buono” il Natale! A Martano, le offerte del presepe diventano cibo per i bisognosi

Ed eccoci qui. In men che non si dica, la Befana con la sua scopa ha spazzato via, come da tradizione, tutte le luci, gli addobbi e l’aria di festa che da novembre avevamo iniziato a respirare nelle nostre città e nelle nostre case.

Un’aria che, però, per qualcuno ha continuato a profumare di “buono” e di “Natale” anche dopo l’Epifania.

Si sono concluse, infatti, in queste ore, le consegne di alimenti e di beni di prima necessità acquistati dal gruppo “Creazioni in movimento” che aveva lanciato una raccolta fondi durante la presentazione del Presepe in movimento, realizzato a Martano, nei pressi della centralissima via Marconi.

I pacchi dono

Sono stati tanti i pacchi dono consegnati a Martano in questi giorni. Alla gara di solidarietà vi hanno preso parte i tanti visitatori del Presepe artistico in movimento che si sono susseguiti nei giorni di apertura del presepe fino al 6 gennaio oltre numerose attività commerciali che hanno aderito all’iniziativa.

A ricevere i pacchi con latte, biscotti, pasta, passata di pomodoro, tonno, farine, legumi e tanti altri prodotti alimentari, oltre alle famiglie che si sono presentate spontaneamente, anche le due parrocchie di Martano e la Caritas che si sono fatte carico di distribuire i doni ai più bisognosi.

Il Presepe in movimento

Il Presepe in movimento, alla sua prima edizione, era stato inaugurato sabato 14 dicembre. Una rappresentazione artigianale originale, proposta dal gruppo “Creazioni in Movimento” che con i personaggi animati hanno voluto stupire i visitatori del presepe accompagnandoli nella Betlemme di 2000 anni fa.

Il delizioso presepe ricreava un paesaggio incantato con i personaggi “in movimento”: l’energico fornaio che inforna il pane, il pastorello stanco, la moglie alticcia dell’oste che continua a versare il vino, le instancabili lavandaie. Tutti i personaggi erano meticolosamente raffigurati nei lavori di ogni giorno e la magia del presepe si replicava in una tranquilla quotidianità che proprio il movimento lasciava immaginare.

Appuntamento al prossimo anno per un Presepe in movimento che si arricchirà di nuovi personaggi. Un arrivederci con il rinnovato impegno degli organizzatori a rendere speciale il Natale con la magia del cuore.

Il Presepe Artistico aperto fino a Candelora

Fino al 2 febbraio 2020, giorno della Candelora e solennità della presentazione di Gesù al Tempio, sarà possibile visitare, invece, il Presepe Artistico, realizzato presso il “Pastificio Marati”, che rimarrà aperto ogni giorno dalle ore 16.30 alle 20.30.

Il presepe che ha dello straordinario, nasce nel 40° anniversario della bellissima “Via Crucis Vivente”, la processione che anima le vie di Martano il Mercoledì Santo.

La Prima Edizione del Presepe Artistico è stata voluta dall’Associazione “Amici della Via Crucis Vivente – Don Cesare Palma” della Parrocchia Maria SS. del Rosario e realizzata in collaborazione con l’Associazione di promozione “Io Non Mollo“.