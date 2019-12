Tra storia e tradizione, Carpignano Salentino mette in scena il Presepe Vivente

Fede e tradizione si incontrano sullo sfondo del centro storico di uno dei bellissimi borghi del Salento. A distanza di otto anni dall’ultima edizione, la Pro Loco di Carpignano Salentino, con il Patrocinio del Comune, porta in scena il Presepe Vivente che potrà essere visitato nei giorni 25, 26 e 29 dicembre e 1, 5 e 6 gennaio a partire dalle ore 17:30 fino alle 21:00 con partenza da Piazza Duce D’Aosta.

Sono oltre cento interpreti sullo sfondo di Carpignano a rappresentare le tante scene di ispirazione religiosa, una delle tradizioni cristiane più vive e sentite del territorio. Ad essere intervallate alle scene di carattere sacro saranno anche le rappresentazioni delle botteghe di antiche arti e mestieri. Le pastaie, le ricamatrici, il panettiere ed il falegname arrivano in scena per ricreare un’atmosfera passata, forse ormai perduta, che passa per le case storiche lungo le vie del borgo antico.

Le strade del comune salentino si trasformano e si prestano allo spirito del Natale: camminando per Carpignano Salentino si guarda alle caratteristiche case, passando per siti di importanza storica che di solito non sono visibili, fino ad arrivare alla grotta della Natività. Ad essere aperti per l’occasione saranno il frantoio ipogeo sito in via Roma, la Chiesa del Carmine ed un antico granaio sotterraneo.