Il Capo dello Stato greco riceve il presidente della Grecia Salentina: ‘Presto sarò da voi’

“La Presidente della Repubblica Greca, Caterina Sakellaropoulou, era molto interessata alle nostre attività, ha voluto sapere delle nostre iniziative e delle peculiarità del nostro territorio. Ha manifestato la volontà di venire, quanto prima, in visita ufficiale nella nostra Grecìa Salentina”.

Con queste parole il Presidente dell’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina, Roberto Casaluci, ha commentato la visita ufficiale che ha svolto ad Atene nei giorni scorsi.

Casaluci, presso il Palazzo della Presidenza della Repubblica di Grecia, ha incontrato sia il Capo dello Stato ellenico che l’Ambasciatrice d’Italia in Grecia Patrizia Falcinelli, con la quale si è discusso delle potenziali occasioni di scambio economico, culturale e commerciale tra l’Italia e la Grecia.

L’Unione dei Comuni della Grecìa Salentina sin dal momento della sua costituzione porta avanti tante iniziative a tutela della minoranza linguistica e della cultura grika, iniziative che la presidente Sakellaropoulou ha apprezzato, con particolare riferimento a quelle svolte dalle scuole primarie e secondarie dei comuni ellenofoni salentini, tese all’insegnamento della lingua grika, e per i tanti progetti artistico culturali in corso.

“Per noi – ha concluso il Presidente Casaluci – sarebbe un grande onore ed un privilegio poter ospitare la Presidente della Repubblica di Grecia, un’occasione unica e straordinaria per celebrare i sentimenti di fratellanza tra le nostre popolazioni, ancora molto forti dopo lunghi secoli di separazione ed un importante stimolo per continuare a fare della cultura e dell’identità il traino per la crescita del nostro territorio”.