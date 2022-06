Dal 20 giugno presidi sanitari e bagni mobili attivi nelle marine leccesi

Da lunedì 20 giugno nelle marine leccesi saranno attivi con personale medico i presidi sanitari per l’assistenza turistica estiva a San Cataldo, Frigole e Torre Chianca. Il servizio, garantito in collaborazione da Comune di Lecce, Distretto Socio Sanitario e Direzione Generale dell’Asl Lecce, sarà disponibile per turisti e cittadini ogni giorno dalle 8 alle 20.

Il presidio di San Cataldo sarà in via Vietri, angolo Pigafetta ed è raggiungibile telefonicamente al numero 0832 650226; a Frigole in via Attilio Mori, n. 16, telefono 0832 376257. Torre Chianca, infine, in via Marebello ai numeri 4, 6 e 8, tel 0832 376132.

Allestite anche le postazioni di soccorso 118 con l’opportuna segnaletica orizzontale e verticale e dotate di gazebo ombreggiante presso la marina di Torre Chianca (via Marebello, angolo via Eolo) e presso San Cataldo (nei pressi del presidio sanitario di via Vietri, angolo via Pigafeta). Per le stesse è in corso l’individuazione degli operatori addetti da parte dell’Azienda Sanitaria Locale.

Il dispensario farmaceutico estivo, infine, è aperto dal 15 giugno a San Cataldo, in Via M. da Brindisi, angolo Via Castellamare e sarà guidato dalla dott.ssa Paola De Marco, risultata ai sensi della L. 362/91 la titolare della farmacia più vicina alle località interessate.

Nell’ambito delle attività del settore Ambiente previste per la stagione estiva si segnala che è in corso il posizionamento di 22 bagni mobili a servizio della libera balneazione nei pressi degli arenili. Le postazioni saranno posizionate a Torre Chianca in piazza Paradiso, via Marebello, via Eolo; a Torre Rinalda in via Porto Empedocle; a Spiaggiabella in Via Portofino; a Frigole in via Bergamini; a San Cataldo in viale Vespucci, viale Verrazzano, lungomare Marinai d’Italia, via Michelagnoli.