Pnrr, costituito in Prefettura il Presidio territoriale unitario della provincia di Lecce

Nella mattinata di oggi, nel Salone degli Specchi del della Prefettura di Lecce, il Prefetto Luca Rotondi e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato del capoluogo Marco Romaniello hanno sottoscritto il decreto istitutivo del presidio territoriale unitario della provincia di Lecce, composto da un team di funzionari in servizio presso entrambe le Amministrazioni, in attuazione del Protocollo di Intesa siglato il 20 ottobre 2022 tra Ministero dell’Interno e Ministero dell’Economia e delle Finanze.

Tale organismo è investito di funzioni di supporto in provincia nei confronti dei 97 soggetti attuatori di 414 interventi a valere sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, con specifico riferimento alla Missione 2 “Rivoluzione verde e transizione ecologica”, Componente 4, e la Missione 5 ”Inclusione e Coesione”, Componente 2, nella titolarità del Ministero dell’Interno.

In particolare, lo staff dei funzionari svolgerà attività di monitoraggio, rendicontazione e controllo amministrativo-contabile, anche sotto il profilo delle verifiche antimafia, necessarie ai fini dell’erogazione dei contributi agli Enti locali.

Il Prefetto e il Direttore della Ragioneria Territoriale dello Stato hanno condiviso le linee guida delle azioni che saranno messe in campo, in attuazione degli indirizzi ministeriali, assicurando la costante collaborazione e il reciproco interscambio informativo, così da affiancare concretamente le Amministrazioni locali nella puntuale attuazione di progettualità che risultano di notevole rilevanza per il rilancio del territorio salentino.