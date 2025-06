Prevenzione degli incendi, il Comune di Lecce richiama tutti all’assunzione delle responsabilità

Con l’Ordinanza del Sindaco dell’11 giugno che ha per oggetto oggetto “Prevenzione incendi boschivi e di interfaccia – Dichiarazione periodo di grave pericolosità per gli incendi boschivi – Anno 2025”, l’Amministrazione Comunale di Lecce richiama tutti gli enti gestori e i soggetti privati a un’assunzione immediata e concreta di responsabilità.

Ferrovie, Anas, Società Autostrade, gestori dei servizi idrici, Provincia e Consorzi di Bonifica sono tenuti ad attuare senza indugio le misure di prevenzione lungo le infrastrutture di rispettiva competenza, con particolare attenzione ai tratti che attraversano aree boscate, cespugliate o a pascolo. È obbligatoria la pulizia delle banchine, cunette e scarpate da ogni materiale infiammabile – erba secca, rovi, necromassa, rifiuti – per creare efficaci fasce di protezione e impedire la propagazione degli incendi.

Tempistiche e obblighi stringenti per i privati

I proprietari, affittuari e conduttori di terreni a coltura cerealicola e foraggera, a fine mieti-trebbiatura o sfalcio, devono immediatamente realizzare una fascia protettiva interna e perimetrale priva di residui vegetali, ampia almeno 10 metri. In ogni caso, la fascia dovrà essere completata entro e non oltre il 15 giugno 2025 .

È vietata in modo assoluto la bruciatura di stoppie, paglie o vegetazione spontanea. I proprietari di terreni incolti, a riposo o in stato di abbandono devono anch’essi, entro la stessa scadenza del 15 giugno , predisporre precese protettive su tutto il perimetro, della larghezza minima di 10 metri, completamente sgombre da vegetazione.

Controlli intensificati e sanzioni severe

«Ho chiesto alla Polizia Locale di Lecce e gli Ispettori Ambientali – dichiara l’Assessore alla Polizia Locale e Protezione Civile, Giancarlo Capoccia – di effettuare controlli capillari e costanti su tutto il territorio, perseguendo i trasgressori a termini di legge. Grazie anche all’impiego di due droni dotati di telecamere ad alta definizione e termiche, abbiamo già monitorato diverse zone urbane e marine ad alto rischio di incendio di interfaccia, effettuando oltre 80 sopralluoghi e sanzionando numerosi proprietari di terreni in stato di abbandono».

Le aree finora monitorate comprendono: complesso Agave, via Adriatica, quartiere Ferrovia, quartiere Stadio, quartiere Santa Rosa, borgo Pace, San Cataldo, Torre Chianca, Torre Rinalda, Frigole, via Merine.

Tolleranza zero verso l’incuria

«È inaccettabile – continua Capoccia – che la nostra provincia sia la seconda in Italia per numero di incendi estivi. È inaccettabile che ci siano ancora proprietari che trascurano completamente i loro fondi, mettendo a rischio l’incolumità pubblica. Parliamo di incendi che possono colpire abitazioni, veicoli e interi quartieri. Non lo permetteremo più».

Sanzioni

I trasgressori saranno puniti, salvo che il fatto costituisca reato, con sanzioni amministrative da €1.032,91 a €10.329,14 ai sensi dell’art. 10, commi 6-7-8, della Legge 353/2000. Resta salvo il diritto dello Stato al risarcimento del danno ambientale, come previsto dall’art. 18 della Legge 349/1986.

Un appello alla responsabilità collettiva

«Ringrazio la Polizia Locale di Lecce, gli Ispettori Ambientali, i Vigili del Fuoco e i volontari della Protezione Civile – conclude Capoccia – che stanno per affrontare una nuova e difficile campagna antincendio boschivo. Confido nella collaborazione di tutti i cittadini affinché, alla fine della stagione, i dati siano finalmente in calo rispetto agli anni precedenti»