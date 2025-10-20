Previdenza, Pensioni e TFS, successo a Lecce per il Seminario Formativo della FSP Polizia di Stato

Si è tenuto con grande successo giovedì 16 ottobre 2025, presso la Sala Riunioni della Provincia di Lecce, il seminario formativo in materia di pensioni, cause di servizio E Tfs, organizzato dal sindacato FSP Polizia di Stato. L’iniziativa, specificamente rivolta agli operatori della Polizia di Stato, ha registrato una partecipazione eccezionale, confermando l’importanza cruciale degli argomenti trattati.

Come sottolineato dalla stessa FSP Polizia di Stato nel suo comunicato, “La professionalità e lo spirito di sacrificio degli operatori della Polizia di Stato merita la massima attenzione, non solo durante l’attività lavorativa ma anche nel momento della meritata pensione.”

È con questo spirito di tutela che il sindacato ha voluto offrire un momento di approfondimento e confronto su un tema vitale per il futuro professionale e personale delle donne e degli uomini in divisa.

Il seminario si è configurato come un autentico “tavolo di confronto” dove i numerosi partecipanti hanno avuto modo di chiarire dubbi e ricevere informazioni dettagliate su tematiche complesse quali i diritti previdenziali, le cause di servizio, il riconoscimento di vittime del dovere, il TFS (Trattamento di Fine Servizio) e gli anni figurativi mancanti.

A guidare l’incontro formativo è stato Silvano Spataro, Segretario Nazionale Aggiunto della FSP Polizia di Stato e rinomato esperto in materia di previdenza e cause di servizio. Al suo fianco, ha partecipato Daniele Gioia, Segretario Regionale Generale FSP PUGLIA, che ha esteso questa importante iniziativa anche nelle province di Brindisi e Foggia, a riprova di una forte attenzione sindacale a livello regionale.

Il Segretario Provinciale Generale FSP Lecce, Giuseppe Galati, ha espresso grande soddisfazione per l’esito della giornata, dichiarando: “Il successo del seminario formativo di Lecce dimostra il nostro impegno a fornire informazioni dettagliate e precise sui diritti previdenziali, a tutela di tutte le donne e uomini della Polizia di Stato.”

L’evento di Lecce si inserisce dunque in un ciclo di iniziative volte a dotare gli operatori di Polizia di conoscenze e strumenti essenziali per la pianificazione del proprio futuro previdenziale, evidenziando il ruolo attivo della FSP Polizia di Stato a sostegno dei diritti e del benessere dei suoi associati.