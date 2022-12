Natale con il sole, inverno rimandato al nuovo anno

Qualcuno starà ancora seduto in tavola a finire il pranzo di Natale preparato sapientemente da mamme e nonne e non avrà avuto il tempo di chiedersi cosa farà a Capodanno. Altri, che stanno ancora digerendo, hanno già pianificato nei dettagli (o quasi) il giorno di San Silvestro. E poi ci sono gli indecisi, quelli che non sanno cosa scegliere tra le tante alternative proposte da amici e conoscenti. Anche se alla fine nella scelta avrà pochissimo peso, quasi ininfluente, una delle variabili da considerare quando si pensa all’ultimo giorno di dicembre è il meteo: farà freddo? Come mi devo vestire (domanda tipica delle donne)? Devo portare l’ombrello?

Natale, come il giorno di Santo Stefano sta regalando temperature miti, non proprio primaverili come qualcuno ha azzardato a definirle ma nemmeno invernali. Si sta bene, insomma grazie all’alta pressione che dovrebbe rimanere sulla penisola anche nei prossimi giorni. Così dicono gli esperti che, dati alla mano, anche per questa settimana, prevedono un tempo stabile e soleggiato. Ha fatto freddo solo alle prime ore del mattino o di notte, ma durante il giorno in Salento si sono toccati tranquillamente anche i 18 gradi.

Tutto idilliaco? Pare proprio di sì. “Il tempo non dovrebbe subire particolari scossoni fino a fine anno, sebbene l’anticiclone potrebbe venire disturbato da qualche modesto impulso instabile di passaggio, ma il vero inverno, almeno per ora, non si farà ancora vedere sull’Italia. Seguiranno comunque importanti aggiornamenti in merito” – conclude Edoardo Ferrara di da 3bmeteo.com