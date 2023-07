Ciao Caronte, da metà settimana calano le temperature

Il Salento è infuocato da giorni. Dopo un maggio e un giugno decisamente deludenti a causa di piogge e temperature “insolite”, luglio ha portato tutta la bellezza e il calore dell’estate piena, nonchè picchi di consistente afosità.

Spiagge affollate, ventagli alla mano e l’immancabile aria condizionata per abitazioni, uffici e attività appaiono le soluzioni indispensabili per un po’ di refrigerio ma, ciononostante, il caldo persiste e resiste, impossibile da sfuggirgli totalmente.

Tempo, però, che arrivi metà settimana e le previsioni annunciano un calo delle temperature che si aggireranno intorno ai 33/35 gradi, sinonimo di un’estate gradevolissima e decisamente meno faticosa.

Ovviamente, le abitudini di locali e turisti rimarranno sempre le stesse con la costa del tacco dello stivale presa letteralmente d’assalto, cene e aperitivi vista mare, lunghe serate tra passeggiate, tradizionali sagre e feste patronali o nottate nelle belle discoteche accolte dal nostro territorio, con la differenza, però, che non si suderà più in maniera disagevole.

Per tanto, è necessario stringere i denti ancora per pochi giorni e presto un vento più fresco attraverserà la nostra terra, un sollievo per tutti, soprattutto per anziani e persone fragili, ma anche per chi spera di trascorrere le vacanze o i weekend senza lamentarsi per l’eccessivo caldo.