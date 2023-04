Il Salento si prepara a giorni di pioggia, la primavera ancora non comincia

Sembra ancora lontana la primavera in Salento. Dopo un weekend di Pasqua con un clima quasi invernale, non sembra ancora giunto il momento di un aumento delle temperature. A metà aprile, infatti, il clima rimane ancora piuttosto instabile. Secondo le previsioni del tempo di 3Bmeteo, infatti, ci attendono giorni di pioggia.

Per la giornata di oggi, domenica 17 aprile, le previsioni del tempo riportano un’alta probabilità di pioggia per mattina e pomeriggio, con un picco delle temperature previsto intorno ai 16 gradi. Non si mette meglio la situazione nei prossimi giorni: per tutta la settimana, infatti, è prevista pioggia e basse temperature.

Nonostante la primavera sia già ufficialmente iniziata, per il momento le temperature ed il clima non consentono ancora di godersi una passeggiata con il bel tempo. Per ora non resta che aspettare.