Caldo in pausa, nella settimana clou dell’estate il tempo sarà inaffidabile

Sole e caldo sono stati i protagonisti indiscussi dell’estate, almeno fino a ora. L’anticiclone africano in questi mesi ha regalato temperature quasi sempre superiori alla media del periodo, con valori a tratti “insopportabili”. Ora il meteo ha deciso di rimescolare ancora le carte in tavola, proprio nella settimana clou, quella in cui milioni di italiani (e stranieri) hanno deciso di fare le valigie e partire. Attenzione! Sole e caldo saranno ancora predominanti, ma secondo le ultime tendenze l’estate potrebbe concedersi una pausa (e concedere una tregua e un sospiro di sollievo a chi proprio non sopporta l’afa) lasciando il posto a piogge e temporali.

Ferragosto con l’ombrello?

La parola d’ordine nella settimana di Ferragosto sarà l’instabilità, una seccatura da calcolare per chi ha programmato le ferie in questo periodo dell’anno. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, l’anticiclone africano mostrerà i primi cenni di cedimento nei prossimi giorni. Nulla di ‘drastico’, sia chiaro. Si tratta di semplici segnali che qualcosa sta cambiando. Il punto di rottura avverrà nel weekend, quando sono previsti i primi temporali, prima al Nord, poi anche al Centrosud, favoriti dall’aria molto calda e dall’umidità. Acquazzoni rapidi e violenti, come accade spesso d’estate.

“Questo non significa – spiega Ferrara – che pioverà tutti i giorni per tutto il giorno, ma che il tempo sarà più ‘inaffidabile’: il sole non mancherà, ma sarà alternato a manifestazioni temporalesche talora improvvise e anche di forte intensità”. A risentirne sarà anche l’asticella della colonnina di mercurio. Il clima rimarrà “estivo” ma le temperature saranno a tratti anche più consone alla norma.

Insomma, al sud potrebbe essere necessario l’ombrello tra martedì 9 e giovedì 11 agosto. E il 15? Pioverà? Forse no.

Al momento non sembra che l’anticiclone africano sia destinato ad uscire di scena.