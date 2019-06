L’estate continua indisturbata, il caldo africano regala una settimana di fuoco

Giugno ci ha fatto completamente dimenticare il maltempo di maggio, uno dei più freddi degli ultimi anni. Da quando l’alta pressione è riuscita ad abbracciare il belpaese, facendo salire l’asticella della colonnina di mercurio su valori superiori alla media del periodo è scoppiata la voglia di mare.

L’estate – come promettono gli esperti di 3bmeteo.com – continuerà indisturbata anche nel fine settimana inaugurato dal solstizio del 21. Almeno al sud, dove il caldo africano sarà il protagonista indiscusso. Il Nord, invece, dovrà fare i conti con temporali e acquazzoni, soprattutto sabato quando l’alta pressione sarà costretta a cedere un po’ a causa del passaggio di una coda di una perturbazione.

Weekend da caldo africano al Sud

Secondo gli esperti le regioni meridionali vivranno due giorni ‘roventi’, soprattutto la Sicilia e la Sardegna dove le temperature sfioreranno il tetto dei 40 gradi. Caldo, ma meno ‘caldo’ altrove, dove l’asticella si fermerà intorno ai 35 gradi. L’unica nota dolente è non si respirerà neanche di notte.

Non solo, come si legge in una nota dei meteorologi, da lunedì è attesa una seconda e più intensa ondata di calore, ma questa volta il Sud “soffocherà” meno. «Con l’avvio della nuova settimana – concludono da 3bmeteo – ci sarà un graduale cambiamento. Il caldo si intensificherà al Nord e poi anche al Centro, mentre le temperature rientreranno sui canoni tipici del periodo al Sud». Comunque sia, ci aspetta una settimana di fuoco che chiuderà giugno in bellezza.

Che tempo farà a luglio è ancora troppo presto per dirlo, anche se pare abbia in serbo delle ‘soprese’.