“Ma che caldo fa?” Scipione fa alzare il termometro. Attesi più di 35 gradi

I consigli per combattere quest’improvvisa ondata di caldo sono quelli di sempre: bere molta acqua, mangiare cibi leggeri tipo frutta e verdura (la linea ringrazierà), evitare di uscire di casa nelle ore clou della giornata, dalle 11:00 alle 18:00, vestirsi con abiti leggeri, comodi e con colori chiari, evitare l’attività fisica e gli sforzi, ripararsi dal sole con cappelli, occhiali da sole e protezioni solari, evitare gli alcolici e le bevande troppo fredde, limitare l’assunzione di caffeina. Eppure non è facile “sopportare” queste temperature, schizzate al di sopra dei 35 gradi, soprattutto quando secondo il calendario non è ancora estate.

Basta fare un giro sui principali social network per capire che le piazze virtuali sono semplicemente il riflesso di quelle reali: «fa caldo, troppo caldo e siamo “solo” a giugno». Rassegniamoci! Le mezze stagioni non esistono più, lamentarsi non serve a nulla quindi…meglio godersi, anche con se un po’ di sofferenza, il bel tempo regalato dall’anticiclone africano Scipione che, inutile dirlo, ‘peserà’ sull’asticella della colonnina di mercurio, rendendo il caldo quasi insopportabile!

È vero, non siamo mai contenti: piove e che piove, diluvia e che diluvia, c’è sole e che c’è il sole, c’è vento e che c’è il vento…il tempo non è mai «giusto», ma non ci si abitua mai a sudare prima ancora che inizi l’estate astronomica, fissata per il 21 giugno.

Secondo gli esperti, le giornate più bollenti, da segnare in rosso sul calendario, saranno quelle di Giovedì 16, Venerdì 17 e Domenica 19, quando il termometro supererà con tranquillità i 35°. Addirittura qualche grado in più potrà registrarsi nell’entroterra della Sardegna dove i termometri riusciranno a spingersi fin verso la soglia dei 37/38°C, come si legge sul sito ilMeteo.it. Meglio essere preparati. Questa volta.

Insomma, una nuova ondata di calore colpirà l’Italia, ma non durerà a lungo. All’inizio della prossima settimana, Scipione potrebbe accusare alcuni segnali di stanchezza.