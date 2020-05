Caldo estivo al Nord, crollo delle temperature al sud. Ma il primo weekend di libertà sarà con il sole

Il meteo ha regalato negli ultimi giorni di lockdown temperature tipiche dei mesi d’estate, rendendo più “lunghe” le ore passate in casa. Durerà anche questa settimana, la prima di liberi tutti? La risposta è no. Nel primo weekend di ‘normalità’ ha deciso di rimescolare, di nuovo, le carte in tavola, sia al Nord che al Sud, dove il caldo si è fatto sentire di più.

Secondo gli esperti, infatti, l’asticella della colonnina di mercurio, che ha superato il tetto dei 30 gradi, tornerà a scendere nelle regioni meridionali a causa di un vortice di bassa pressione che metterà in pausa il bel tempo, mente nel resto d’Italia il clima sarà più ‘rovente’.

Andiamo con ordine. Come si legge sul sito ilMeteo.it, l’alta pressione nord-africana perderà forza tant’è che tra mercoledì e giovedì al Centro-Sud sono attese piogge e temporali. Non solo acquazzoni! La colonnina di mercurio crollerà, anche di 10 gradi, specialmente sulla Sicilia. L’asticella segnerà qualche grado in meno anche al Centro, mentre al Nord il ritorno del sole riporterà i termometri su valori estivi, con punte prossime ai 27/28°C.

Anche questa parentesi di maltempo è destinata a durare poco. Ore, al massimo. Tra venerdì e sabato, il quadro migliorerà anche sul resto del Paese, con le temperature destinate a ritrovare un percorso verso un clima nuovamente più mite. Insomma, il sole tornerà ad essere protagonista ovunque. E per il primo weekend di libertà dopo le restrizioni dovute alla pandemia, avremo valori piacevoli, di poco superiori alla media del periodo. Caldo, questa volta, destinato a durare a lungo.

L’anticiclone, che ha scaldato i motori, è pronto ad abbracciare l’Italia già dai primi giorni di giugno.