Una settimana per passare dall’estate all’autunno. Il caldo africano ha le ore contate

Per ora settembre di autunnale ha avuto ben poco, grazie all’anticiclone africano che non ha mollato la presa. Archiviata l’estate (che meteorologicamente parlando finisce il 31 agosto), il protagonista di una stagione scandita da sole e temperature “roventi” ha deciso di ignorare il calendario, regalando un mese che non ha avuto nulla da invidiare ai predecessori. Lo dimostra l’asticella della colonnina di mercurio che ha segnato valori ben superiori alla media del periodo, ma come spiega Manuel Mazzoleni di 3bmeteo.com, il caldo potrebbe avere le ore contate.

Benvenuto autunno!

Se anche questa settimana l’anticiclone africano ha regaleto “temperature dal sapore estivo” (anche se con il sole ormai più basso sull’orizzonte e la minor durata delle ore di luce non sono rari i cali termici, con notti più fresche), i prossimi sette giorni potrebbero riservare qualche sorpresa, soprattutto al Centro-nord che dovrà fare i conti con il maltempo. Previsioni alla mano, il consiglio è di non uscire senza l’ombrello. Sono attesi, infatti, rovesci e temporali, anche violenti. Con il passare dei giorni, le precipitazioni, come spiega Mazzoleni, coinvolgeranno tutta la penisola. E un ulteriore peggioramento — da confermare data la distanza temporale — è atteso al Centro-Sud.

Prove d’autunno il prossimo weekend?

L’autunno, insomma, potrebbe bussare alla porta. Il caldo anomalo – concludono da 3bmeteo.com – ha ormai le ore contate: il maltempo sarà accompagnato da aria decisamente più fresca di origine nord-atlantica, che farà crollare le temperature. Attenzione anche al vento che, nel fine settimana, soffierà forte al sud.

Insomma, un cambiamento che questa volta seguirà il calendario. Con l’equinozio d’autunno arriveranno anche freddo e piogge.