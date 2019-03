Sole e aria di primavera, sarà un weekend nel segno del bel tempo

Tanto sole e temperature gradevoli. L’alta pressione sta cercando di ‘riconquistare’ il Belpaese e gli effetti del suo ‘tocco’ non passeranno inosservati. L’asticella della colonnina di mercurio, crollata a causa delle correnti provenienti dal Nord Europa, torna a salire. Non solo, le temperature arriveranno a segnare valori “insoliti” per il periodo, soprattutto sulle regioni settentrionali dove farà davvero caldo.

Secondo gli esperti, infatti, molte città come Torino e Milano supereranno con tranquillità il tetto dei 25 gradi, come se fosse già maggio. Farà un po’ meno caldo al sud, dove le temperature saranno più ‘contenute’. L’asticella non supererà i 18 gradi. Comunque sia, grazie all’alta pressione sarà un weekend nel segno del bel tempo.

E nessun cambiamento drastico è atteso anche in settimana, tranne una piccola parentesi di instabilità tra lunedì e mercoledì. Una perturbazione atlantica, nascosta dietro l’angolo, si prepara ad infastidire l’anticiclone. E ancora una volta sarà il Centro-sud ad essere interessato da questo attacco. Fortunatamente, secondo gli esperti, il passaggio provocherà solo un lieve calo delle temperature e qualche nube. Niente piogge né temporali, quindi ma si tratterà solo della quiete prima della tempesta. Secondo i meteorologi, infatti, la perturbazione aprirà la strada ad una fase ‘capricciosa’, come il mese di marzo, segno che l’inverno non ha nessuna intenzione di mollare la presa.

Cosa di preciso bisogna aspettarsi dal tempo è troppo presto per dirlo.