Sole e temperature vicine ai 40 gradi, nel weekend scoppia l’estate. Anche in Salento

È giunto il momento di preparare asciugamani e abbronzanti, perché il weekend sarà letteralmente da mare. Chi non lo avesse ancora fatto (pochi, pochissimi) dovrà recuperare, perché secondo le previsioni l’anticiclone africano regalerà sole e temperature che nulla hanno da invidiare a quelle di luglio. Una buona notizia per chi, complice la Festa della Repubblica, ha deciso di fare le valigie e concedersi qualche giorno di relax.

La data da segnare sul calendario è proprio quella del 2 giugno quando l’anticiclone abbraccerà ancora l’Italia, facendo dimenticare la parentesi di maltempo delle scorse ore. E non è finita. Come conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, il caldo diventerà più intenso giorno dopo giorno, fino al weekend del 4/5 giugno. Insomma, l’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori sempre più alti, fino a domenica quando il termometro sfiorerà i 40 gradi al Sud. L’apice dell’ondata di caldo donerà punte di 36-38°C su Sicilia, Calabria e Puglia. Fino a 38-40°C in Sardegna. 34-36°C al Centro. Qualche grado in meno lungo le coste, complici le brezze marine. Temperature estive, insomma. A rendere tutto più “complicato” ci penserà l’afa.

«Anche al Nord farà molto caldo, sebbene non siano previsti i picchi del Centrosud, ma comunque con punte di oltre 32-33°C e soprattutto afa accentuata, che aumenterà quindi la sensazione di disagio fisico» si legge.

Quanto durera? «La canicola africana dovrebbe smorzarsi nella prossima settimana, quando aria più fresca dal Nord Europa potrebbe portare qualche temporale in più, anche intenso, soprattutto al Centronord. Il tutto accompagnato per l’appunto da un calo delle temperature a partire dalle regioni settentrionali. Questa evoluzione è ancora in fase di analisi e necessiterà di conferme», concludono da 3bmeteo.com