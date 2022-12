Dopo giorni di pioggia torna il sole nel Salento

Il Salento non delude ed ecco che, dopo giorni di pioggia e umidità, il sole è ritornato a splendere sul nostro bel territorio, anticipando in maniera gradevole i giorni che ci accompagneranno al Natale.

D’altronde la nostra terra ci ha già abituati a piacevoli temperature anche nei periodi dell’anno meno temperati e, dopo un’estate che è letteralmente durata sei mesi, ecco che anche nelle feste natalizie potremo quanto meno rinunciare a cappello e guanti.

Il sole, infatti, splenderà per tutta la settimana e tra oggi e domani arriveremo incredibilmente a sfiorare i 20 gradi, per poi mantenerci sui 15 nei giorni successivi. Una fortuna per ogni salentino poter godere di questi momenti che anticipano passeggiate al mare e colazioni all’aperto e se nel resto d’Italia il vero freddo è già arrivato da settimane a irrigidire le giornate di tanti italiani, ecco che il Salento si conferma la terra baciata dal sole.

Un caso o una protezione divina? Poco importa, di fatto vivere nel Salento rappresenta un’esperienza amabile e piacevolissima per temperature, bellezza, cibo e accoglienza. E se la Puglia per ben due volte è stata proclamata la regione più bella del mondo, ecco che egoisticamente ogni salentino avrà pensato, almeno una volta, che il merito è tutto firmato Salento.