Una “estate di San Martino” lunga più del solito: sole e caldo fino a metà novembre

Novembre è «Estate di San Martino» dal nome del Santo che ha dato origine a questa credenza popolare secondo nei giorni in cui si festeggia ci sarà sempre una parentesi di sole e caldo nel bel mezzo dell’autunno. Leggenda vuole che Martino di Tours incontrò in una notte di tempesta un mendicante talmente infreddolito da tremare. Per pietà, il vescovo cristiano conosciuto più per il suo buon cuore, tagliò una parte del mantello di lana per donarla al povero. Poco dopo, dono l’altra metà ad un bisognoso. Il Signore per ricompensare quel gesto fece tornare il sole, in modo da riscaldare il futuro Santo con i suoi raggi.

Secondo un proverbio questo “capriccio meteorologico” è destinato a durare tre giorni e un pochino, ma quest’anno il meteo sta regalando un novembre all’insegna del bel tempo e delle temperature gradevoli, dal sapore quasi primaverile in un autunno cominciato da un pezzo. Eppure ad ottobre, piovoso e fresco, sembrava essersi imposto. Ha preso il sopravvento l’anticiclone, invece. Cominciata in anticipo, l’Estate di San Martino durerà a lungo, anche oltre l’11 novembre, giorno in cui si festeggia il protettore del vino, dei pellegrini e dei viandanti. Merito, come sempre, dell’ alta pressione che ha abbracciato il Belpaese.

L’asticella della colonnina di mercurio, quindi, continuerà a segnare temperature superiori alla media del periodo, soprattutto al Centro-Sud. Durante le ore più calde della giornata, si potrà addirittura stare a maniche corte grazie ai 20/21 gradi registrati.

Secondo le previsioni, bisognerà attendere il prossimo fine settimana per vedere qualche cambiamento. Sempre che il Meteo non decida di rimescolare le carte in tavola prima.