Mare da sogno e spiagge prese d’assalto, sarà una settimana segnata dal caldo africano

La voglia di mare era tanta, il desiderio di tintarella troppo forte per poter resistere. Sono bastati il sole e le temperature ‘roventi’ regalate dall’anticiclone africano per vedere spiagge e coste animarsi di salentini e turisti che hanno scelto di trascorrere le vacanze in Salento. Da Porto Cesareo a Otranto, da Gallipoli a Torre dell’Orso non c’è costa che non sia stata presa d’assalto. Lo dimostrano le classiche foto sui lettini e i video condivisi sui social dei primi tuffi nell’acqua ancora ‘frizzantina’ anche se il termometro fuori segna valori superiori ai 30 gradi. E sarà così, previsioni alla mano, anche nel ponte del 2 giugno.

L’estate, attesa sul calendario tra un po’, sembra aver ingranato la marcia, complice il meteo che strizza l’occhio agli amanti delle temperature tipiche dei mesi clou. Togliendo qualche piccola parentesi di maltempo (fino a martedì sono previsti acquazzoni e temporali, soprattutto al Nord) sarà una settimana di segnata dall’anticiclone africano.

Che tempo farà per il ponte del 2 giugno ?

Se state pensando di organizzare un weekend fuori porta o al mare, approfittando del ponte regalato dalla Festa della Repubblica, sappiate che il meteo sarà dalla vostra parte. Secondo gli esperti, infatti, l’anticiclone africano sembra intenzionato a imporsi, donando al Belpaese il suo abbraccio bollente. L’asticella della colonnina di mercurio segnerà valori superiori ai 35°. Al Centro-Sud e sulle isole si sfiorerà anche il tetto dei 40.

Insomma, il Sud sarà baciato dal sole e abbracciato dall’anticiclone almeno fino al prossimo weekend. E allora buona settimana di caldo e mare, per chi può.