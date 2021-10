Ponte del primo novembre, che tempo farà? Piogge e temporali attesi per Halloween

Complice il lungo ponte di ognissanti, sono tanti gli italiani che hanno deciso di concedersi una piccola vacanza approfittando delle festività. Prima del viaggio è d’obbligo uno sguardo al tempo, anche per decidere cosa mettere in valigia. Come ha dimostrato spesso, il Meteo può rimescolare le carte in tavola repentinamente ed è meglio non farsi trovare impreparati.

Nel Salento, come nel resto del Belpaese, l’asticella della colonnina di mercurio ha segnato in questi giorni valori superiori alla media del periodo. Un clima non propriamente autunnale, tranne in Sicilia, piegata dal maltempo. E proprio sull’isola che si accendono i riflettori degli esperti. Secondo Edoardo Ferrara, meteorologo di 3bmeteo.com, «giungono conferme dell’arrivo di un ciclone mediterraneo che potrebbe assumere caratteristiche tropicali diventando quello che mediaticamente viene chiamato Medicane (da MEDiterranean HurriCANE)»

Quello che è accaduto, infatti, potrebbe essere solo un antipasto di una nuova ondata di maltempo che tra giovedì e venerdì potrebbe colpire l’Isola. «Sono attese piogge e temporali, in particolare su ragusano, siracusano e catanese, con venti burrascosi, raffiche di Levante talora superiori ai 70-80km/h e violente mareggiate sulle coste ioniche con onde talora di oltre 2-3 metri» si legge.

Il resto del Sud dovrebbe essere solo “toccato” dal ciclone.

Le previsioni per il ponte del primo novembre

In linea di massima, il tempo dovrebbe mantenersi “stabile e soleggiato” sul resto delle regioni. Fino al weekend ci sarà bel tempo ovunque, seppur con qualche nota instabile al Sud. Il c.d. ponte di legno sarà salvo quindi? Non proprio. Secondo gli esperti, il fine settimana sarà “minacciato” da una perturbazione atlantica con il suo carico di piogge di stampo autunnale. Al nordovest, dove sono attesi i primi acquazzoni, è consigliato l’ombrello. Man mano peggiorerà anche altrove, dal centronord al Sud dove – concludono da 3bmeteo.com – nel frattempo il ciclone mediterraneo avrà allentato progressivamente la presa.

Se le previsioni saranno confermate, insomma, il ponte di ognissanti potrebbe essere bagnato. Di conseguenza anche Halloween.