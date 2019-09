Freddo, vento e temporali: il Salento aspetta l’autunno andando al mare

Settembre di autunnale ha avuto ben poco, grazie all’alta pressione che ha regalato giornate di sole e temperature estive. L’asticella della colonnina di mercurio non è mai scesa sotto i 25 gradi (toccando anche punte di 30), tranne qualche piccola parentesi di pioggia, subito dimenticata e cancellata dall’anticiclone africano poco intenzionato a mollare la presa.

Anche ottobre comincerà all’insegna del bel tempo con punte “anomale” di 28°C al Sud, ma il meteo sembra avere in serbo qualche (brutta) sorpresa: temporali, vento e rischio grandinate. Tutta colpa, secondo gli esperti, di una massa di aria di matrice artica. Uno dei primi effetti della perturbazione che presto abbraccerà l’Italia sarà il crollo termico. Anche 6/8 gradi in meno, giurano da 3bmeteo.com.

Insomma, ci ritroveremo in autunno, soprattutto per quanto riguarda i valori minimi della notte. Da segnalare, afferma Edoardo Ferrara, il vento che ”soffierà a tratti forte”. Prima di Libeccio e Scirocco, da giovedì di Maestrale, Tramontana e Grecale.

La data da segnare in rosso sul calendario, almeno per il sud, è quella di giovedì 3 ottobre, quando il maltempo (che da mercoledì 2 colpirà il Nordovest) si sposterà sulle regioni meridionali. Attenzione ai rovesci, quindi, che toccheranno anche la Puglia e il Salento, dove si continua ad andare al mare. Sabato e domenica, molte persone si sono concesse un bagno o una passeggiata nelle località balneari che continuano ad essere animate.

Nel fine settimana, invece, a parte qualche zona del Sud che sarà ‘bagnata’ l’alta pressione dovrebbe tornare a farsi sentire, anche se il caldo non sarà inteso come gli ultimi giorni di settembre. L’aria sarà ‘frizzante’, in attesa della classica «ottobrata romana», quel periodo del mese caratterizzato da condizioni di stabilità atmosferica che permettono scampagnate e gite fuori porta.